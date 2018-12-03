風神寶寶陳昭賢演貓女 萌翻衛武營開幕季

2018年12月03日 20:20 中時 李欣恬

致力於推廣傳統戲曲、向下扎根，風神寶寶兒童劇團總為孩子們開發更多元、活潑的舞台劇，自《晴空小侍郎》之後，再度改編作家哲也小說，推出年度作品《明星節度使》，歷經台北、台中等地巡演，將於12月中旬在衛武營開幕季登場，這回不僅把虛擬遊戲機搬上舞台，團長陳昭賢也戴上貓耳朵，化身古怪又可愛的貓族少女烏梅，以動漫風格萌翻南台灣觀眾。

陳昭賢來自傳統歌仔戲家族，她表示，創團6年來初心不變，就是把傳統戲曲元素，以潛移默化的方式，介紹給孩子們認識，「我們在戲裡埋進許多傳統戲曲的種子，像是身段、曲牌等，之前演出結束，有小朋友問我：為什麼烏梅要一直比『這個』手勢，那是什麼意思？我告訴他們：那是傳統戲曲裡的『蘭花指』。每次聽到這樣的回饋，我都感到很開心，代表孩子們真的有觀察到其中的變化。」

陳昭賢表示，即使是大眾所熟悉的歌仔戲曲牌七字調、都馬調等，團隊的設計也有巧思，「音樂編腔老師把這些曲牌，融合在流行兒歌裡面，讓孩子們可以聽見自己熟悉的歌曲，同時又聽見歌仔戲的旋律，自然而然感受歌仔戲的曲調感覺。」

《明星節度使》是《晴空小侍郎》的續集，除了上一集住滿妖怪的莫怪樓、英勇善良的晴空小侍郎，也多了遊戲成癮的小皇帝、必須拯救父親和族人的貓族少女烏梅，其中烏梅和晴空小侍郎攜手協助小皇帝，走出玩物喪志、遊戲成癮的人生狀態，也反映了時下社會現況。

陳昭賢表示，整齣戲的場景穿梭在虛擬遊戲世界、妖怪世界和現實世界之間，充滿奇幻冒險，「每回演到遊戲進攻、待機段落，總是能引起台下大、小朋友共鳴，遊戲成癮是現代許多人的狀態，我們想讓孩子們明白，凡事過猶不及，自己要為自己的人生和時間負責，就像劇中的小皇帝，他最後決定走出遊戲世界，是他自己的醒悟，不是周圍的人逼他放下遊戲。」

《明星節度使》將於12月15日、16日，在高雄衛武營藝術文化中心歌劇院演出。

(中時 )