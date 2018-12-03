賣力為盧秀燕輔選 楊瓊瓔傳出任台中副市長

台中市長當選人盧秀燕「小內閣」，已徵詢前立委楊瓊瓔（左）出任副市長。（盧金足攝）

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前立委楊瓊瓔（左）賣力為盧秀燕輔選，傳出是台中市副市長人選。（盧金足攝）

新當選台中市長盧秀燕小內閣備受矚目，除第一波宣布新聞局長由34歲的吳皇昇出任，三名副市長人選傳出前立委楊瓊瓔、前台南市警察局長陳子敬是熱門人選，楊陳兩人已獲徵詢，市府前建設局長吳世瑋可能回鍋協助推動建設，為執業耳鼻喉科醫師曾梓展，則為衛生局長熱門人選。

目前呼聲高的副市長人選，楊瓊瓔在選舉時賣力輔選，尤其在原縣區催票，穩住山海屯票倉，天天拿著麥克風宣傳講到「燒聲」，大力為反空汙及拚經濟政見背書，輔選到被地方稱讚「比自己選立委時還要拚！」

原縣區耕耘多年的楊瓊瓔，符合女性首長條件，又與原縣區有淵源，雖已獲徵詢，但她低調不做回應，地方認為她出任副市長適才適所，對未來是否再戰立委，進可攻退可守。

警界出身的陳子敬，也是副市長熱門人選，盧秀燕可能以新北市長朱立倫重用侯友宜模式，對民眾重視的治安坐鎮。

另一小內閣的人選焦點吳世瑋，全心全力投入輔選，又熟悉台中市建設業務，上任後亟需展開的建設，由前台中市長胡志強團隊的專業成員，重返市府推動建設，讓盧秀燕能快速無縫接軌。

此外，衛生局長呼聲高人選，傳出是耳鼻喉科執業醫師、中華民國診所協會全聯會榮譽理事長曾梓展，被患者稱讚為「暖醫」，真心把病人當家人，選舉期間擔任醫師後援會會長，也多次在反空汙大遊行挺身而出。

(中時 )

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