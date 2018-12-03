下一步？林佳龍：打死不會離開台中

2018年12月03日 20:29 中時 盧金足

台中市長林佳龍敗選後首度在臉書直播，吸引7000多名網友觀看，他吐露心聲說，曾被網友感動偷偷的哭，還表示「我在台中歷史上應該會被懷念」，也宣布選舉得票61萬9855票，每一票補助款30元，除1/3上繳民進黨中央黨部，其他全數捐出，網友關切下一步，他說，「打死不會離開台中！」

以林佳龍得票數，估計可捐出1239萬7100元，他強調，取之社會用之社會，像光照亮台中，卸任後會成立連絡辦公室，「不做市長也是好市民，不會因選舉過後就不關心台中」。

他謝謝市民4年讓他做8年的事，笑稱「可能做太多，提早畢業」，林佳龍也感性的說，「依依不捨，在這個路口分別，說不定下個路口又可以見面！」

林佳龍直播時，放下以往嚴肅一面，在辦公室雙手環抱「莎莉」玩偶，與網友輕鬆聊天，有網友要他自拍，證明技術有進步，他配合的與「莎莉」玩自拍，看到網友真情留言，他透露，最近有流眼淚，因為看到網友在臉書寫下真心話很感動。

很多網友問他卸任後想做的事，他說，希望實現登谷關七雄的承諾，還號召揪團看花博，花博在他手中完成執行，到園區時每次像在趕路，以後要好好走走看看；此外，五月天到台中連辦10天跨年演唱會，第一天他就會去看五月天。

(中時 )