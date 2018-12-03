限量來台！產地農莊直送 安坦地100％冷壓橄欖油momo網購獨賣

2018年12月03日 21:18 中時 吳奕萱

安坦地特級初榨橄欖果油。（瑪納食品提供）

豐依娜頂級初榨橄欖菁果油。（瑪納食品提供）

品牌也與台中義法餐廳「Bistro88」有料理調味合作，歡迎民眾品嚐用頂級好油調味的高級料理。（品牌提供）

橄欖油是地中海區最重要的食品，至少擁有7000年的歷史，除了拿來食用外，包括按摩、香水製造、藝術都少不了關係，古代希臘人和羅馬人更會拿加了草藥的橄欖油滋潤皮膚。

不過，如此龐大用途的橄欖油，卻陸續被國外媒體爆出：「近7成橄欖油有可能造假」。例如有「橄欖油警察」稱號的美國記者湯姆穆勒（Tom Mueller），以《失去貞操的橄欖油》一書，提及世界不少知名油商都涉入賣假油，且台灣過去曾爆發假油食安危機，如何慎選好油成為家家戶戶所在意的指標，加上裕隆集團嚴凱泰今日傳出猝逝消息，健康議題更為收到矚目。

台灣橄欖油代理商「瑪納食品」強調，全球供給量非常有限，全球每年僅有 1%人口能吃到真正的 Extra Virgin。瑪納食品獨家從南非開普敦產地農莊直送，不透過大量通路，在台灣販售珍稀100%冷壓橄欖油。

旗下安坦地（Andante）初榨橄欖果油，生長於南非，是開普敦東北方約130公里的Winterhoek山脈邊，源自當地小家族企業的夢想，做出最高品質的橄欖油。創辦人自2006投入種植開始，果園目前種植面積已達36公頃，總數3000棵橄欖樹。安坦地（Andante）農場採用了先進的有機及科學滴灌農法，使用根部覆蓋物，及天然肥料來保護土壤微生物及健康，也杜絕了殺蟲劑的使用。每年僅生產數千瓶的珍稀100%橄欖油給消費者，其中歐美引進50%，台灣獨家引進50%，台灣更為全亞洲獨家。

瑪納食品表示，過去代理五年只在台灣舉辦品油會，教育消費者選好油，目前除了官網，僅在momo購物網「頂級油醋館」獨家販售，安坦地初秋系列250ml，特價優惠不到600元，數量有限欲購從速。

此外，品牌也與台中義法餐廳「Bistro88」有料理調味合作，歡迎民眾品嚐用頂級好油調味的高級料理，若全台有義法料理餐廳想引進瑪納食品橄欖油，或有料理合作意願，請聯繫窗口劉凱莉，line ID: kl581216。

(中時 )