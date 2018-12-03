鄭人碩賞胡宇威兩巴掌！「修復感情」妙方竟是：睡一起

賀歲電影《寒單》前導預告公開，鄭人碩(右)對胡宇威(左)百般挑釁_想亮影藝提供

友善列印
中時
胡宇威當「肉身寒單」站上神轎接受炮炸，造型首度曝光_想亮影藝提供。

2019年賀歲片《寒單》3日公佈前導預告，胡宇威和鄭人碩飾演「寒單爺肉身」全身赤裸站上神轎的扮相首度曝光，2人還在片中互嗆互毆，對峙場面火藥味十足，鄭人碩自曝對胡宇威很不好意思，因拍戲時喜歡「來真的」，一場挑釁戲直接輕拍對方兩巴掌，預告中更可看見他語帶輕藐地對著胡宇威臉上瀏海吹一口氣，態度極其囂張，鄭人碩透露2人有修復感情妙方，「喝酒啊！還睡在一起互相幫忙擦藥。」

其實2人私下相處與預告劇情截然不同，個性一拍即合，胡宇威仍記得首次見面時，鄭人碩非常有禮貌的90度鞠躬，但入戲之後，鄭人碩爆發性的演出方式讓他嚇到，彷彿跟真的好朋友鬧翻一樣，下戲後感覺格外失落，幸好已培養出好默契，戲外依舊和樂融融。

胡宇威表示接演該片原因是「角色完全不像自己」，從事撿回收工作，還有抽菸、打架、嗆髒話叫囂等場面，演起來毫無包袱，反倒是「炸寒單」要時刻注意將體態與體能維持在最好狀態，因站上神轎要全身直挺挺，一場戲就相當耗體力，還僅能穿一條紅短褲在百位信眾前演出，對個性害羞的他來說已是入行最大尺度。

鄭人碩連2年攻佔台灣賀歲電影檔期，目前還在拍《角頭前傳》，他透露依舊有不少拳打腳踢的劇情，他坦言今年太多動作戲，導致全身上下都是傷，「《寒單》的傷都留到現在，受傷已經變成習慣，腰、脖子和腿從《角頭2》拍完後到現在都沒完全好。」據悉合拍片《余生》打得更兇，除了請人推拿，忙了一整年的他現在最期待放假休息。《寒單》明年1月23日全台上映。

(中時 )

嚴凱泰揭密養生之道 說完「不吃… 貴婦奈奈業配價碼曝光 初代網紅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。