13歲少年練球補習常遲到　師火大持木條體罰挨告

新北市蘆洲區黃姓男子指控訴，13歲的兒子今年10月底補習班時遲到，與補習班鍾姓老師發生口角，鍾師憤而持木條體罰黃姓少年，造成背部、手臂及後腰多處瘀青挫傷。（高彥哲攝）

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黃父表示，兒子被打後忍痛不敢向父母提起，但因為隔天上廁所時有血便狀況，兒子才坦承被老師持木棒毆打，黃父立即帶兒子前往驗傷，要求補習班對此負責。（高彥哲攝）

新北市蘆洲區黃姓男子指控訴，13歲的兒子今年10月底補習班時遲到，與補習班鍾姓老師發生口角，鍾師憤而持木條體罰黃姓少年，造成背部、手臂及後腰多處瘀青挫傷，因雙方和解破局，黃父遂提告傷害，警方訊後也將鍾師依傷害罪嫌送辦。

黃父表示，就讀國二的兒子是學校籃球校隊隊員，因放學後常留校練球，補習時常遲到，而事前補習班老師就與兒子達成協議，同意兒子可以延後到班上課。但事發當日，鍾姓老師不滿兒子比平常還要更晚到班，加上詢問兒子是否要加補英文科目時，鍾姓老師認為兒子回應態度敷衍，竟持木條毆打兒子手臂。

黃父表示，兒子被打時因疼痛脫口罵了聲「幹！」並將桌上的書摔落地面，鍾師遭罵後更為火大，一時情緒失控以木條痛打兒子背部、手臂及腰部，造成兒子多處瘀青挫傷。

黃父表示，當晚兒子被打後返家，忍痛不敢向父母提起，但因為隔天上廁所時有血便狀況，妻子逼問下兒子才坦承被老師持木棒毆打，黃父立即帶兒子前往驗傷，並在隔天前往補習班詢問原因，要求補習班對此負責。

補習班主任及打人的鍾姓老師坦承有毆打行為，但稱是因為黃姓少年罵老師三字經，因此一時情緒失控動手打人，而事發後，補習班業者承諾會退還兒子1萬8000元的補習費用，並補充告知黃父，如果兒子下學期還要繼續到班補習，也可以給予折扣價格，希望能夠以這些條件和解。

而黃父堅持一毛錢都不要，只要鍾師以兒子的名義捐20萬給偏鄉學校才同意和解，補習班業者則認為賠償金額太高，鍾姓老師拒絕黃父的和解條件，於是黃父在11月7日前往蘆洲分局三民派出所提告補習班鍾姓老師涉嫌傷害。

(中時 )

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