UBA》自家籃框要熟一點 義守首戰大勝26分

2018年12月03日 21:03 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

107學年UBA大專籃球聯賽第二階段的地主高雄義守大學，今天迎戰台北商大，靠著上半場飆進10記三分球拉開差距，最終82：56旗開得勝。

義守大學此役共投進12記三分球，不過三分火力主要集中在上半場，賽後女教頭謝玉娟指出，球隊目前狀況還在調整，但她還不是很滿意，特別是隊上大四的球員更要做為表率，「我不想用成績去壓大家，但球員還是應該要有成長。」

今天為球隊貢獻19分、15籃板的徐鉦順，被謝玉娟爆料他從今年瓊斯盃打完中華白隊後，回到母隊的狀況一直很不好，甚至之前去中國大陸移地訓練或是姥姥盃，遇到出手13次才進1球的低潮，不過今天算是稍微找回投籃準星跟自信，第2節一度連進三球，賽後他說：「之前差到至少出手10次都不一定會進，今天其實一開始也是投不順，後來聽到板凳席應該是小娟姐（謝玉娟）喊著『自己家的籃框還投不進？』手感算是有點復甦。」

還被謝玉娟點名要減重的徐鉦順說：「之前最重到93公斤，現在大約在89、90公斤之間，還可以再減個2公斤比較理想。至於球隊狀況和去年同期比起來，現在還沒到最佳，而且我們還嘗試了新陣容，想看看如何做一些新的突破。」

誠如今年首度挑戰公開男一級，期待用7戰全勝結束這階段的政治大學後衛田浩，徐鉦順也有這樣的目標，並開玩笑說：「我算是學長，田浩應該讓我先7連勝吧！」謝玉娟則補充，「畢竟是主場，當然想留下好成績，自然想拚看看能否7連勝。」

(中時電子報)