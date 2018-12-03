安室回憶殺！筱原涼子偷穿「女兒制服」 致敬偶像嗨K歌

2018年12月03日 21:08 中時 徐桐炘

《Sunny 我們的青春》 故事描述一群失聯多年的高中閨蜜，再度相聚重溫青春洋溢的90年代，電影找來日本音樂教父小室哲哉作曲配樂，並收錄11首當年紅遍亞洲的J-POP經典歌曲打造懷舊氛圍，安室奈美惠更成為故事中意義非凡的重要元素，篠原涼子飾演的女主角還偷穿女兒校服、唱安室歌曲回味過往，本身亦是歌手的篠原笑說：「拍攝的時候有點害羞，實在不知該怎麼詮釋歌曲才好，於是嘗試隨便亂唱，結果被導演叮嚀要再唱好一點，實在有點糗。」

導演更下催淚猛藥，讓今年宣布引退的天后安室奈美惠另類現身，原來拍攝時間正好搭上天后引退的新聞，因此導演特地將安室的告別演唱會報導置入片中，讓飾演平凡主婦的篠原涼子一打開電視機看到新聞就回憶湧現，此劇情安排彷彿為六、七年級的哈日族量身打造，讓觀眾熱淚盈眶。

該片由日劇女王篠原涼子和新生代可愛教主廣瀨鈴主演，集結人氣女星渡邊直美、小池榮子、板谷由夏、友坂理惠等華麗卡司電影，以高中姐妹團「Sunny」的6位成員橫跨20年的友情為主軸，故事穿梭在現代和日本高校辣妹盛行的90年代之間，電影除了神還原當年的制服、髮型、配件、拍照姿勢等流行細節外，木村拓哉的經典日劇《長假》主題曲〈LA·LA·LA LOVE SONG〉、帕妃Puffy琅琅上口的〈這是我的生存之道〉等日文金曲亦輪番放送。12月7日上映。

(中時 )