馬爾濟斯母女檔形同姊妹 媽媽是女兒的守護神

2018年12月04日 07:23 中時 陳世宗

「妮妮」、「妮可」（右）這對母女檔，是最佳的伴侶犬種，貼心又可愛！（陳世宗攝）

「妮妮」、「妮可」可親膩的跟小朋友玩在一起！（陳世宗攝）

「您想養毛小孩嗎？」中華電信退休的陳昭志與太太吳美姿，在一對子女都長大北漂工作後，家中飼養一對「母女檔」的馬爾濟斯，不僅陪伴退休後的人生空窗期；他們說馬爾濟斯各方面都是非常好的犬種，最適合當成寵物犬來飼養，是兒童和婦女的伴侶犬種，貼心又可愛！

陳昭志說，「馬爾濟斯犬」不像其他小型玩賞犬，它給人非常穩定的印象。身材修長，身披銀白色絲綢般光澤的長被毛，優雅多姿，惹人喜愛；頭部呈圓形，黑色的鼻子小巧玲攏，圓形的眼睛大而稍突出；前肢較後肢略短，尾卷曲上挺，飾毛豐富。

他養的這對「母女檔」馬爾濟斯，媽咪叫「妮妮」、女兒叫「妮可」，媽媽是到收容所認養的，當時媽媽已懷孕他們並不知道，來家裡後沒幾個月就要生產了，因為單隻太大是採剖腹產；女兒活潑可愛，外出需要綁繩子，母親基於母愛都跟著女兒走！

有趣的是，女兒看到別隻狗就會叫，媽媽為保護心肝寶貝，不管對象是誰？都會奮不顧身的衝過去；入秋以來，海線吹起強勁的東北季風，在家中只要有風吹草動，「妮可」就會叫，媽媽也會跟著叫，可是媽媽聲帶已被非法繁殖場減斷，所以聲音出不來！

有一次陳昭志帶著母女檔外出蹓躂，一輛摩托車突然「噗的」從旁穿梭而過！妮可被突如其來嚇了一跳，一直猛叫；愛女心切的妮妮就往摩托車狂追而去，見摩托車呼嘯未見身影，牠才氣呼呼的折返，不時還回頭頻頻看消逝在黑暗中的摩托車！

對妮妮來說，牠不管是何方神聖？只要威脅到我寶貝女兒，老娘就跟它拼了！

(中時 )