馬爾濟斯母女檔形同姊妹 媽媽是女兒的守護神

「馬爾濟斯犬」不像其他小型玩賞犬，它給人非常穩定的印象！（陳世宗攝）

友善列印
中時
陳世宗
「妮妮」、「妮可」（右）這對母女檔，是最佳的伴侶犬種，貼心又可愛！（陳世宗攝）
「妮妮」、「妮可」可親膩的跟小朋友玩在一起！（陳世宗攝）

「您想養毛小孩嗎？」中華電信退休的陳昭志與太太吳美姿，在一對子女都長大北漂工作後，家中飼養一對「母女檔」的馬爾濟斯，不僅陪伴退休後的人生空窗期；他們說馬爾濟斯各方面都是非常好的犬種，最適合當成寵物犬來飼養，是兒童和婦女的伴侶犬種，貼心又可愛！

陳昭志說，「馬爾濟斯犬」不像其他小型玩賞犬，它給人非常穩定的印象。身材修長，身披銀白色絲綢般光澤的長被毛，優雅多姿，惹人喜愛；頭部呈圓形，黑色的鼻子小巧玲攏，圓形的眼睛大而稍突出；前肢較後肢略短，尾卷曲上挺，飾毛豐富。

他養的這對「母女檔」馬爾濟斯，媽咪叫「妮妮」、女兒叫「妮可」，媽媽是到收容所認養的，當時媽媽已懷孕他們並不知道，來家裡後沒幾個月就要生產了，因為單隻太大是採剖腹產；女兒活潑可愛，外出需要綁繩子，母親基於母愛都跟著女兒走！

有趣的是，女兒看到別隻狗就會叫，媽媽為保護心肝寶貝，不管對象是誰？都會奮不顧身的衝過去；入秋以來，海線吹起強勁的東北季風，在家中只要有風吹草動，「妮可」就會叫，媽媽也會跟著叫，可是媽媽聲帶已被非法繁殖場減斷，所以聲音出不來！

有一次陳昭志帶著母女檔外出蹓躂，一輛摩托車突然「噗的」從旁穿梭而過！妮可被突如其來嚇了一跳，一直猛叫；愛女心切的妮妮就往摩托車狂追而去，見摩托車呼嘯未見身影，牠才氣呼呼的折返，不時還回頭頻頻看消逝在黑暗中的摩托車！

對妮妮來說，牠不管是何方神聖？只要威脅到我寶貝女兒，老娘就跟它拼了！

(中時 )

TutorABC力成旅外運動員後盾 MLB… 冬天就是要喝濃郁系飲品！超商掀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。