日本今年10大流行語由北海道方言奪冠

2018年12月03日 21:21 中時 黃菁菁

日本選出今年10大流行語，第1名是在平昌冬季奧運獲得銅牌的日本冰壺女子代表隊選手比賽時常說的北海道方言「是呀(So da ne)」，她們在緊張的比賽中，脫口而出的是輕鬆的方言，讓人聽起來很療癒，也引起群眾的模仿。

日本年度新語、流行語大獎今年選出的流行語還有，對戰型的電競遊戲、奧委會也在評估是否採用為競賽項目的「e Sports」；稱讚世界盃足球賽日本國家代表隊選手大迫勇的「（大迫）太厲害了」。

由田中圭主演的話題日劇「大叔的愛」；批評政府官員在國會答辯時迴避問題焦點之「吃飯論述法」，法政大學教授上西充子引用漫畫評論家紙屋高雪的比喻指，政府官員的答辯就像被問到「吃早飯沒？」時，回答「早上吃了麵包，沒吃飯」一樣。

還有今夏襲擊日本全島的酷暑被形容為「災害級酷暑」；今年8月1名志工在山口縣周防大島町獨力尋找到在山裡失蹤多日的男孩，又被稱為「超級志工」。

業餘拳擊協會會長特別袒護與奈良縣的選手，裁判也揣摩上意，在多場比賽中判定奈良選手贏，故被稱為「奈良判定」；NHK的節目「挨小智子罵！」中5歲女孩小智子的口頭禪「別活得迷迷糊糊的」；在全球掀起的反性侵、性騷擾運動「＃MeToo」等。

(中時 )