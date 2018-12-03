冬天就是要喝濃郁系飲品！超商掀奶茶與巧克力飲的戰爭

2018年12月03日 21:49 工商 劉馥瑜

萊爾富瞄準國民飲品奶茶商機，全新推出3款限量「醇厚奶茶」飲品。圖／業者提供

萊爾富推出「港」味十足的「鴛鴦厚奶茶」，有濃厚茶香與咖啡香。圖／業者提供

萊爾富「尼爾吉嶺醇厚奶茶」，兼具濃厚茶香與奶香。圖／業者提供

全家日前攜手唐寧推出全新「醇奶茶」系列，成功帶動杯裝飲料業績增2成。圖／業者提供

冬天，濃郁系飲品當道！7-ELEVEN宣布，再度攜手頂級巧克力品牌GODIVA推出「醇黑熱巧克力」飲，12月5日將在全台門市販售；萊爾富也將於同一天推出3款「醇厚奶茶」，包括「鴛鴦厚奶茶」、「尼爾吉嶺醇厚奶茶」與「美祿奶茶」；全家便利商店日前也攜手英國唐寧茶，推出全新「醇奶茶」，有「熱伯爵醇奶茶」、「熱四紅果醇奶茶」兩款，掀起一波超商奶茶與巧克力飲的戰爭！

7-ELEVEN表示，去年與GODIVA合作推出經典熱巧克力飲，短短3天，限量50萬杯就熱銷一空，今年雙方再度攜手合作推出「醇黑熱巧克力」，以GODIVA頂級黑巧克力為基底，並加入比去年高的黑可可原料比例，口感更醇厚，12月5日將於全台5,300間門市販售，限量65萬杯，平均一間門市僅122杯，還特別送特製織布環保袋，估帶動門市現做飲品業績增1成。

萊爾富也宣布，瞄準國民飲品奶茶商機，12月5日將推出3款全新限量「醇厚奶茶」系列飲品，分別是「鴛鴦厚奶茶」、「尼爾吉嶺醇厚奶茶」與「美祿奶茶」，業者表示，該系列嚴選尼爾吉嶺阿薩姆紅茶做為茶湯，佐以紐西蘭純淨奶粉，堆疊奶茶新厚度，並依品項添加濃縮咖啡或美祿粉，打造多層次風味，售價50～55元，新品可享第二杯6折優惠，估計隨著東北季風即將來襲，期望提升相關業績成長1成。

全家觀察，每年進入秋冬，奶茶類飲品在外帶茶飲店的銷量，占比大幅提高至5成以上，顯示消費者口味偏好轉為濃郁，因此，全家日前攜手唐寧開發全新「醇奶茶」系列，推出後成功帶動杯裝飲料銷量較活動前成長2成，其中，「伯爵醇奶茶」、「四紅果醇奶茶」的銷售比例約為6比4，銷售時段主要集中在下午，顯示奶茶類飲品成為消費者下午茶的新選擇。

(工商 )