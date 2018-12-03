曾國城10多年首度缺席跨年晚會！更哀怨的不只這樣

2018年12月03日 21:47 中時 林淑娟

曾國城、卜學亮、屈中恆再度合體演出《ART》。（林淑娟攝）

果陀劇場經典復刻百老匯最高榮譽東尼獎作品《ART》舞台劇作，繼「劇場三寶」金士傑、顧寶明、李立群後，2016年由曾國城、屈中恆、卜學亮聯手演出，37場演出場場秒殺完售。事隔2年，3人再度合體，28日起在國家戲劇院第4度加演共4場。10多年來首度沒主持跨年晚會的曾國城提議：「31日下午可以再加演一場！」問他為何不是晚上？他笑答：「因為我晚上要搭飛機去雪梨陪老婆小孩！」

曾國城說，他其實已經很習慣每年都在台上陪著觀眾一起倒數、看煙火跨年。經記者提醒，他才發現，他搭31日晚上班機，既沒趕上雪梨跨年，也錯過台灣跨年。他說不覺得遺憾，因為這兩年老婆都會帶小孩回雪梨過耶誕節和新年假期，這是第一次他能這麼快趕去陪他們度假。

卜學亮爆料兩人有段奇妙的雪梨機緣，他3年前去雪梨演出，工作結束後想要提早返台，卻苦等不到機票，後來終於出現一個機位，一問之下，才知道是曾國城臨時延回台灣，剛好空出來的位置被他補上了。

屈中恆被問孫鵬何時歸隊節目主持，他說不清楚，「希望他早點回來，等他準備好了、覺得可以，應該就會告知製作單位」。他坦言這段期間有為孫鵬加油打氣，但不好太常打擾他，一切靜觀其變。

機智人性舞台劇《ART》為法國劇作家Yasmina Reza（雅絲米娜‧雷扎）的名作，與「藝術」無關，跟「朋友」有關，堪稱「一齣令人讚嘆不已、幽默嘲諷又發人深省的絕妙好戲」，該劇於國際劇壇獲獎無數，1995年榮獲「法國莫里哀戲劇獎 最佳編劇獎」，1997年榮獲「倫敦奧利弗戲劇獎 最佳喜劇獎」，1998年榮獲「百老匯東尼獎 最佳編劇獎」，《美國時代週刊》更評論其為：「高明、詼諧、第一流的喜劇」，為此，曾國城、屈中恆、卜學亮樂當舞台劇接班人，向2003年「劇場三寶」顧寶明、金士傑、李立群致敬。

被問及「朋友」在心裡的順位？曾國城表示，40歲以前，友情與愛情、親情一樣重要，高居前三名，但40歲過後，「健康」特別重要，與一票朋友的吃喝玩樂聚會都須大幅減少。屈中恆則自嘲自己較不切實際，很重視朋友！曾經有過跟好友一同選上某個工作機會，但寧願把那份機會保留給好友，表示他對朋友的珍惜。

曾國城也談及32年前，念世新時曾對好友有過「難以啟齒」的過往，他當時喜歡一個女生，請好友當中間人，對方卻與心儀對象培養出更好的感情，好友對曾國城說：「只要你說＂不＂，我就不跟她（心儀對象）在一起！」追溯到這份回憶的曾國城坦言，當時心裡的確非常矛盾與複雜，曾國城說，當時真的很難以啟齒說出「祝你幸福」四個字。

曾國城、屈中恆、卜學亮皆以幽默機智的舞台表演聞名，在《ART》劇中缺一不可，當舞台上一幅帶著無限想像空間的畫，介入三人的關係時，原來保持良好的友誼面臨無情的挑戰與考驗，彼此的爭論早已脫離藝術品，不僅辯論著畫的藝術價值，同時也在辯論著友誼的價值，牽扯出一堆對待朋友的標準、在對方眼中的地位，甚至彼此的妻子也被拿來當作話題，逼迫每個人面對不為人知的心理。2018年限定加演場將於12月28至30日國家戲劇院四度加演！

(中時 )