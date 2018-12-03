挪威打撈沉沒神盾艦 請來中國製造大型浮吊船

2018年12月03日 21:47 中時電子報 盧伯華

挪威海軍英斯塔德號(KMN Helge Ingstad)神盾巡防艦與馬爾他級油輪Sola TS相撞沉没後，國內一片愁雲慘霧，畢竟一艘先進的戰艦沉沒在自家海岸旁，確實面上無光。雖說打撈戰艦工程浩大、所費不貲，但事涉國家顏面也不得不盡力維護，挪威海軍決定就教於專業打團隊，並召來2艘中國製造的大型浮吊船，準備將沉沒的英斯塔德號巡防艦抬出水面。

據《觀察者網》報導，已抵達沉船現場準備進行救援工作的2艘浮吊船「拉姆比茲」 (Rambiz）號和「格列弗」（Gulliver）號，是由世界級的大型浮吊船製造廠「江蘇啟東造船廠」所建造，另外在廈門完成起重設備安裝，是名正言順的「中國製造」。

在中國江蘇啟東造船廠製造的大型浮吊船。（圖／鳳凰網）

報導引述挪威海事專業網站maritime executive的消息說，拉姆比茲號和格列弗號已抵達現場多日，但因天氣狀況不佳，等候數天之後已開始打準備進行打撈沉船工作。

當地媒體指出，這兩艘大型浮吊船是來自比利時的SCALDIS海上打撈公司，拉姆比茲號長85米、寬44米、排水量1.498萬噸。有兩台起重能力分別為1700噸和1600噸的起重機。該公司網站資料指出，它是世界上獨一無二擁有兩個巨大起重機的浮吊船，吃水淺，船上有寬大的甲板作業空間，能在深水和極淺水域作業，靈活性非常強。雙起重機設計使得該船僅靠自己就能提升起巨大的物體，包括大型沉船等。

在挪威海岸因相撞而沉沒的神盾巡防艦讓該國海軍臉上無光，無論如何都想要打撈出水。（圖／鳳凰網）

另一艘格列弗號是拉姆比茲號的升級版，船長108.00米、寬50.90米，船員有78人。船上也是2台起重機，起重能力各為2000噸，另外還擁有3000噸額外載重量。

(中時電子報)