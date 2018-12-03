美國陸軍訂購6千輛JLTV輕型戰術車 將取代悍馬

美軍最新的越野車JLTV，將會取代悍馬車。(圖/奧什科甚)

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中時電子報

奧什科甚防衛公司（Oshkosh Corp）表示，美國陸軍已撥款16.9億美元，訂購6107輛該公司的聯合輕型戰術車輛（JLTV），以及相關的後勤物資，這款新的越野車將會取代服役30年的悍馬(Humvee)。

防衛部落格(defence-blog)報導，悍馬車雖然表現不錯，也能安裝防護裝甲，但是在反恐戰爭期間，埋在土裡的定向詭雷，經常把無法強化底盤的悍馬車給炸毀。因此JLTV在設計之初，就特別針對如何抵抗詭雷、地雷下了心思，它或許會被炸飛，卻不會被炸碎，能夠在極端情況，儘可能保護乘員。

JLTV可依據任務不同，而進化成4種形態，包括通用型、重機槍火力援型、近戰武器型，和多功能車。它的重機槍塔的防護力比悍馬車的鋼板防護更全面，甚至支緩無線電槍塔，使機槍手不必冒著危險操作機槍。

JLTV採模組化設計，後座改良車斗，槍塔改成自動機槍。(圖/奧什科甚)

奧什科甚副總裁兼總經理喬治曼斯菲德(George Mansfield)說：「JLTV採用最先進的懸吊系統，可以有效克服地型，升高懸吊時，能夠涉過1.5公尺深的河流，不需額外的裝置。這輛車是軍用越野車的技術飛躍，具有更強的保護力，也有更優的機動性。」

美軍聯合輕型戰術車(JLTV) 越野測試&性能解說

奧什科甚將在不久後進行全速率生產，明年就能看到它的首支部隊成軍。

(中時電子報)

文章來源：U.S. Army orders over six thousand newest JLTV vehicles

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