嚴凱泰、安迪食道癌逝 醫揭「喝熱湯燙脫皮」罹癌風險增3倍

2018年12月03日 22:00 中時電子報 林郁庭

影片取自 錢政弘 肝膽胃腸科醫師 臉書

資深藝人安迪昨日才驚傳因食道癌過逝，而今日也傳出裕隆董座嚴凱泰因食道癌不幸病逝北榮，引起各界震驚。食道癌一夕間成為大眾最關注的癌症，肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，研究發現國人食道癌的發生跟飲用「熱飲」或「熱湯」有關，會增加2-3倍的危險性。

錢政弘日前就在臉書發文分享一則病例報告，一位55歲的婦女因本身患有胃食道逆流，平時都有在吃胃藥，之後因為出現吞嚥後胸口疼痛的情形到醫院求診。醫生安排胃鏡檢查，發現該病人整個食道管腔內，「有多處大面積的上皮剝落，像是皮膚被燙傷脫皮一樣」。

醫生將脫皮組織和食道黏膜取樣拿去化驗，結果並沒有發現什麼特殊的疾病，但後來詳細詢問該病患平時生活習慣，推斷應該跟她平時有喝「熱咖啡」的習慣有關，於是請她停止喝咖啡，「三個月後再追蹤胃鏡發現食道黏膜都完全恢復了」，證實了該病患是因為喝熱咖啡引起嚴重的食道黏膜灼傷。

錢政弘提醒，台灣早期的研究就發現國人食道癌的發生跟飲用「熱飲」或「熱湯」有關，會增加二至三倍的危險性。此外，今年大陸也有大規模的長期追蹤研究顯示，「飲酒和抽煙會增加食道癌發生的機率，若加上每日飲用熱茶（高溫沖泡），罹癌的機率變得最高，會比每週喝茶小於一次的人多五倍。」因此，建議不管是喝熱湯、咖啡、還是熱茶，切記溫度不要太高，以小口酌飲尤佳。

(中時電子報)