台灣人到底多愛鍋子？全聯印花換購 再破瑞士原廠紀錄

全聯印花換購頂級鑽石鍋活動，起跑至今已換購25萬支深煎鍋，打破2016年WMF快易鍋換購紀錄！（圖／業者提供）

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玉子燒鍋適合單身客層製作簡單料理，為目前全聯換購的第3名。（圖／業者提供）
全聯7月宣布Swiss Diamond瑞士原裝頂級鑽石鍋印花換購活動開跑，特邀全聯夫婦站台造勢！（圖／業者提供）

全聯印花集點換購活動再創紀錄！全聯表示，Swiss Diamond瑞士原裝頂級鑽石鍋印花換購活動，7月20日開跑至今，兌換量已突破60萬件，大幅超越Swiss Diamond原廠鍋具的全球年銷量。這是全聯繼2016年推出德國WMF快易鍋換購，超過原廠年銷量後，再度打破國外鍋具品牌年度銷量紀錄，堪稱另類的台灣之光！

全聯指出，雖然此次印花換購活動，所需加購的金額較高，但因與Swiss Diamond品牌百貨專櫃有萬元以上的價差，加上品項實用性高，因此仍獲消費者青睞。

據全聯統計，目前Swiss Diamond瑞士原裝頂級鑽石鍋印花換購，換購量第1名「深煎鍋」，無論炒菜或下水餃、煮湯都很適合，加上鑽石鍋導熱效果好且不沾鍋，目前總換購量已達25萬件，更已打破2016年WMF快易鍋單一品項換購數量紀錄，全聯預估光是「深煎鍋」，整檔活動將換購達35萬件以上。

目前換購量第2名是「鍋鏟及料理夾組合」，因換購價格較低，且把手具防滑、防燙設計，還有立腳設計，平放時不沾料理台，家庭主婦客層的換購率高；第3名是「玉子燒鍋」，小巧鍋身相當適合單身、學生客層使用，總計這3項商品已換購超過40萬個。

全聯表示，這次印花贈送到12月6日，換購至12月13日止，請消費者把握最後機會提早兌換，福利卡會員使用印花換購，還有機會抽中價值40萬的勞力士精品錶！

(工商 )

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