嚴凱泰癌逝 嚴陳莉蓮公開信：帶領大家完成未竟使命

2018年12月03日 22:25 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

裕隆集團執行長嚴凱泰癌逝榮總，裕隆集團3日晚上證實，並表示集團營運不會受到任何影響，未來集團將在嚴陳莉蓮執行長帶領下運作。嚴陳莉蓮晚間發表公開信：「他未竟的使命，我要帶領大家一起完成，我們一起加油！」

嚴陳莉蓮公開信如下：

此刻我以沉痛的心情向同仁帶來一個不幸的消息，我們摯愛的嚴執行長雖然近年來以無比的勇氣對抗病魔，一直懷抱著能夠跟大家一起繼續打拚的期待，但還是在今日不敵病魔而離開了我們。

嚴執行長生前一直念茲在茲的都是為集團打造舞台讓同仁發揮所長，他常常掛在嘴邊的一句話：我每天早上醒來的第一件事都是在想如何給集團3萬多名同仁及家庭帶來穩定、美好的生活。

為了實現這個目標，嚴執行長除了強化各公司競爭力外，也投入納智捷品牌的發展，並於2009年成立總管理處(經管公司)及決策委員會，建立集團的決策及管理體制。未來集團將繼續依循上述方向及體制，一步一步向目標邁進。

嚴執行長除了是同仁心目中的好老闆，同時也是社會大眾眼中的慈善公益家及傑出企業家，更是孩子心目中的好父親，他是如此的溫暖與慈悲，他的離去，令我十分難以接受，但我要收起悲傷，也請全體同仁一起振作精神，嚴執行長雖然離開了我們，但他永遠活在我們心中。

最後，我要向所有同仁致上由衷謝意，因為有你們的貢獻與參與，嚴執行長才能有如此精彩不凡的人生，他未竟的使命，我要帶領大家一起完成，我們一起加油！

(中時電子報)