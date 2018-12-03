方宥心兩度被警察上手銬 委屈落淚

2018年12月03日 22:25 中時 林淑娟

方宥心劇中想起來不及長大的女兒痛哭。（公視）

方宥心在公視戲劇《8號公園》飾演更生人林雅文，她不只兩度遭警察上銬，更多次落淚，可見此角色委屈壓抑的心情。方宥心直言，經過導演講戲、走戲，以及對戲的演員前輩一起建立氛圍，情緒很容易就培養起來了，自己要努力做的，反而是想辦法維持林雅文的防衛跟武裝，一直告訴自己「不准哭」。該劇於本週一至週四晚間9點，公視頻道播出。

接演更生人一角，方宥心表示這是第一次，相當具有挑戰性，需要把角色的人生故事內化，包含在原生家庭被母親拋棄、女兒遭同居人虐待致死，以及由於有前科被房東太太懷疑偷竊等等，除了去體會林雅文對人事物的反應會是「什麼」、更要理解「為什麼」？但即使詮釋一個防備心很高、個性冷漠的更生人，平常以傻大姊形象出名的方宥心，仍舊在片場跟大家打鬧成一片，沒有刻意與其他演員保持距離，「我完全沒有在裝酷喔！」

至於多場哭戲中哪次最印象深刻，方宥心回想，在偵訊室看到警方拿出女兒受虐照片的那一場，和導演討論後，將台詞都轉化成「潛台詞」，因此腦中一直閃過：「這是我女兒⋯她的小手都是瘀青，身上還留著來不及癒合的傷；這是我女兒，她一個人躺在那裡沒了呼吸，她求救的時候、找媽媽的時候，我怎麼沒在她身邊⋯⋯」當下的悔恨和心痛，以及後來在夜深人靜想念女兒時傾巢而出的愧疚跟愛，那一個身為媽媽的林雅文讓自己非常揪心。

(中時 )