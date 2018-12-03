敗選究責 府底抽「新」 賴揆沒算自己一份

友善列印
中時
張理國

民進黨敗選後，新系切割蔡英文總統傳聞不斷，最新說法是新潮流已定調，總預算審查後行政院長賴清德就會卸任。事實上，新潮流「府底抽『新』」其來有自，目的就是不願再揹黑鍋，但賴揆眼下似乎還沒把自己算上一份。

新系的賴揆當初銜命組閣，目的就是挽救蔡政府的低民調，沒想到九合一之戰，最後還是慘敗給國民黨，新系認為，不論是陳菊北上救火、賴揆全力拼經濟，都是全力護衛蔡政府的執政，但反因此招致非議。

知情人士形容，賴揆與一般新系不同之處，在於拼施政「完全燃燒自己」，並沒有任何退路或「以退為進」想法，這次接受總統慰留也只是把自己「燃燒殆盡」，賴揆跟陳菊留任總統府祕書長，都是犧牲自已，而新系會有限期卸任之說，則是擺明不願再揹黑鍋。

據研判，賴揆在總預算通過後走人的機會極低，即便政治無常，再怎麼說預算是自己編的，通過之後卻一走了之，這樣的邏輯不通。

賴揆沒有撒手堅辭閣揆，據了解，考量的是黨內論資排輩，中壯世代暫無合適的閣揆接任人選，如果賴揆堅辭，等於是丟下爛攤子，讓蔡政府就此一蹶不振；而留下來穩定政局，則是力圖等待蔡政府出現翻轉的契機，雖然契機會不會在2020年之前出現，誰也沒有把握，正因此，賴揆等於沒為自己留下退路。如果要說新潮流切割蔡總統，目前的狀況比較像是新潮流內部見解不一，若不是新系分裂，那賴揆可能就是「獨孤新系」。

(中時 )

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