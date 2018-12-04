深夜美食！宏佳火雞肉飯賣24小時

2018年12月04日 07:20 中時 盧金足

「宏佳火雞肉飯」現點現作，24小時全天候營業，是夜貓族的深夜美食。（盧金足攝）

為讓客人方便用餐，「宏佳火雞肉飯」提供點餐滿500元，地點在西屯區即可獲便當外送服務。（盧金足攝）

位在台中市西屯區黎明路上的「宏佳火雞肉飯」，用的是一隻重達20斤的大火雞，火雞肉絲加上油蔥酥及雞汁淋在香Q的白飯上，好吃到連食量小的女生，都可以胃口大開，吃下大碗的火雞肉飯，最特別的是24小時營業，又臨近台灣大道的高速公路交流道，很多夜貓族想吃宵夜，常常指定這家深夜美食。

雞肉飯是台灣的平民美食，一碗雞肉飯配上湯品和小菜，輕鬆解決一餐，但要找到好吃，全天候供應美味雞肉飯的店，很多老饕都會來黎明路上的「宏佳火雞肉飯」，除了用餐時間要排隊點餐，連過了吃飯時間，客人還是陸續上門。

「宏佳火雞肉飯」火雞肉飯不是一般的只賣午晚餐，因附近有客運轉運站又緊臨交流道、逢甲商圈，很多人把火雞肉飯當早餐，開店24小時更是宵夜的熱門美食，還有一道貼心的「雞魯肉飯」，讓愛吃火雞肉飯又想品嘗魯肉飯的客人，點一碗飯有兩種口味，吃得很滿足。

為讓客人方便用餐，店家還提供點餐滿500元，地點在西屯區即可獲便當外送服務，到餐廳用餐的客人自行以點菜單畫選要吃的餐點，餐點選擇除了火雞肉飯是必點招牌外，白菜魯

、筍絲、煙燻豬頭皮、火雞肉片及白切三層肉等都是熱門的小菜。

宏佳火雞肉飯

地址：台中市西屯區黎明路三段45號

電話：04-2701-7003

營業時間：24小時營業，全天候供應

周休：無公休日

價位：（大）火雞肉飯：40元、（小）火雞肉飯：35元

(中時 )