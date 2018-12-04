文化快遞》2018原創基地節 溫度

2018年12月04日 09:00 中時電子報 文、圖╱松山文創園區

方序中將衣服化為容器，藉由影像輔助，乘載一段段屬於過往的記憶。圖為《記憶拼圖》作品。

文化部「重要傳統藝術保存者」尤瑪‧達陸藉由傳統服飾精品及當代編織創作的相互輝映，呈現原住民族織品技藝典範與創新的生命力。

「地衣荒物」就是為自己的土地穿上衣服，讓物品回到最原始的樣子，有反璞歸真跟守護土地的含意。

不同的溫度，同一個世界，來自地底的熱能，衝破地表的滾燙熔岩，蔓延林野，流入海洋，所經之處融化焦黑，看似死寂卻是生命之始，冷熱交替間，形成了我們眼前熟悉與不熟悉的一切。2018原創基地節以「溫度」為題，藉由溫度的起伏變化，看見日常的細微剖面，回看記憶中故鄉的樣貌、感受平凡樸實的日常物件背後的風土滋養、聆聽常民生活的生機蓬勃和對天默禱的寧靜片刻、敬佩釀造職人為追求入口剎那的甘醇與餘韻的傾心專注。

2018原創基地節將從12月7日至12月16日於松山文創園區舉行，主展區於4號倉庫與14組當代藝術家及設計師、表演團隊共同詮釋，加乘5號倉庫「好家，在台灣」嚴選市集的跨界合作，感受不同溫層的創作能量。邀請您跨越同溫層，重新感受島嶼生活上那同與不同的溫度風景。

島嶼有溫度

經地殼變動而生成的這片島嶼，透過溫度刻畫出種種山川地貌，是我們的家鄉、我們每日住居之所，裹著人們對過去的記憶與對未來的期待。尤瑪‧達陸學習編織的過程是一場漫長艱辛卻驚喜不斷的尋根之旅，作品《秋山》不僅展現出部落初秋山林的紛麗，其所採用泰雅族不同支系的傳統披肩圖紋，織線經緯交錯，更訴說著尤瑪歷經復育、種植、採收、製線、染色、織布，重建織布文化的足跡；走進城市，曹良賓與沈柏逸《島嶼的溫度》計畫，藉由吳政璋、劉芸怡、李浩、李岳凌等4位藝術家的視角，呈現島嶼的不同樣貌；屏東東港外婆家後院晾曬衣物的尋常風景，是方序中兒時溫暖的記憶，那衣物飄散出的香氣，構成《記憶拼圖 NO.2》的創作來源。此次方序中將邀請3位攝影師，記錄各自不同對家的記憶，並透過曬衣的動作，一片一片拼湊起來。

土地有溫度

自然風土看似平凡，但經過溫度洗禮後所產生的變化，帶給人們生活不同的驚喜。今年原創基地節促成工藝師與創作團隊跨界合作，分別以陶土與竹材為題進行演繹。樸實卻雋永的陶器，看似平靜存在於日常生活當中的物件，其實是歷經高溫淬鍊下的產物；特別是柴燒這種製陶技術，更是將人與溫度緊緊綑綁，職人汗如雨下卻屏息靜氣地面對窯中溫度的變化，那專注的當下，人與天地已合而為一。地衣荒物的《荒燼之丘》，從陶藝家張膺康柴燒製陶的過程中擷取靈感，展現柴燒將盡，而樸華誕生的片刻。竹材在應用前即需經過除汙、乾燥、加工、著色等與溫度息息相關的製程。台灣義築協會、大安高工、南港高工與竹編師張盛輝、曾淑惠共同創作《手做的溫度》，藉由編織師手上的技巧與自然建材的韌性及特有的姿態，邀請民眾進入一座精巧的手編空間，同時也強調群眾合作、技藝傳承的溫度。

本區的舞臺上也邀請到VOX玩聲樂團、Azua樂團、鄭宜雰、FOCA福爾摩沙馬戲團等表演團隊，分別以人聲歌唱、月琴、現代馬戲等演出形式，分享對土地的感念。

信仰有溫度

當對於現代都市的樣貌過於熟悉時，往往會遺忘早期街市的構成是以信仰作為聚落中心，廟宇是人群聚集、閒話家常的所在，進而產生經濟活動，帶動周邊產業和文化的發展。對吳燦政而言，聲音可以是一個事件，緩慢地與快速地，是一種人類行為的背景與精神環境，也映射了人們之間的觀點與視角。此次作品《寂靜之外》將日常生活中的人群匯聚場所中的對話、吵雜、細語以多層次混音方式編輯，以聲音交疊出城市的樣貌。

對比著常民生活的熙來攘往，廟宇內對天默禱的片刻寧靜，是人們生活的寄託，有著推動日常持續前進的穩定力量。蔡佳葳的作品《香環咒》在高雄老製香廠手工打造的香環上，一字一句地寫上經文，將人的心神與香、書寫同時沉澱，進入禪靜的空間。

手釀有溫度

釀造職人為了入口那一刻的甘醇，執著於果實作物從栽植到生產的每個過程環節。食物風味的來源，往往不是來自於農產採收的當下，發酵才是奧祕之所在。展覽以啤酒、醬油、可可等3種發酵食品為題，透過禾餘麥酒的陳相全、土生土長的顧瑋等達人引路，帶領巧偶花藝的林哲瑋、溫度物所的Isaac和Wayne、魏琪（Miki），實地走訪產地和釀造工坊，感受溫度對於食物所催化的化學作用，繼而發揮藝術家的感知與巧手，訴說產地風土的溫度、人情的溫度與發酵的溫度。

「好家，在台灣」不想妥協的理想生活

「好家，在台灣」為每年的文創盛事，今年主題從原創基地節延伸，於5號倉庫呈現出品牌精神實踐家、堅持做出滿意安心料理、不想妥協的理想生活、埋首專精一件事的職人、幻想和欣賞的品牌跨界合作。另外，展區延續以往獲好評的「好家工作坊」、「好家音樂會」規劃，讓這個充滿濃濃人情味與創意火花的鄰里小區更添活力。

此外，在主題展區以外的部分，延伸「溫度」的主題，邀請民眾藉由集章與互動遊戲，在園區走一段有溫度的小旅行，體驗松菸的美好，記錄屬於自己的松菸時光。更同步舉辦「idea TAIPEI」創意工作營成果展、松菸小綠洲及東西好文創市集等周邊活動，松菸小賣所、松菸風格店家與創作者工廠以精采的各式活動，共同彰顯原創態度，發揮無限原創精神。

2018原創基地節

時間│12/7～12/16，週一至週日10:00～18:00，週五、週六至20:00

地點│松山文創園區（臺北市信義區光復南路133號，請由菸廠路進入園區）

票價│免費

電話│02-2765-1388

網址│www.originalfestival.org

(中時電子報)