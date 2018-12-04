《時來運轉》NBA穩健包牌法公開 中獎報酬率高達733％

2018年12月04日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

NBA穩健包牌法公開！中獎報酬率達733%

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

幾週前跟大家介紹冰球冠軍包牌的投注眉角後，有消費者問到NBA籃球有沒有類似的穩健「包牌」法，答案是有的！

包牌投注。(台灣運彩提供)

●什麼是包牌

運彩所謂的「包牌」投注，是把「幾個」可能中獎的選項同時一起投注(包起來投注)，提高中獎機會，尤其是具有高賠率的玩法，賠率越高「包牌」空間就會愈大，包愈多個選項中獎機率愈高，當然也要同時考量報酬率，如何在可接受的中獎機率下有一定程度的報酬率，是消費者考量及權衡的重點。冰球的冠軍玩法有高賠可以「包牌」投注，NBA籃球同樣也有高賠率的玩法可以用來「包牌」投注，那就是「勝分差」包牌法。

籃球「勝分差」玩法說明。(台灣運彩提供)

●籃球「勝分差」玩法介紹

籃球運彩「勝分差」玩法是指消費者可以猜一場比賽結束時的「勝隊」及其「勝的分數差距」，投注選項包括「主隊1-5」、「主隊6-10」、「主隊11-15」、「主隊16-20」、「主隊21-25」、「主隊26+」以及「客隊1-5」、「客隊6-10」、「客隊11-15」、「客隊16-20」、「客隊21-25」、「客隊26+」共12個，毎個選項的賠率，少的話也有4倍、多的話則有可能高達30倍，適合「包牌」投注，至於要怎麼「包牌」就端看個人的喜好。

喜歡爆冷高賠的勝分差包牌方式。(台灣運彩提供)

●喜歡爆冷高賠的「包牌」方式

有的消費者認為球是圓的，無論是強隊或是弱隊都是有機會獲勝，同樣是投注不如就專挑高賠的球隊，一旦中獎可抱回的獎金更大，也可以幾個高賠的勝分差一起包牌投注，就以11/15 NBA強隊爵士對弱隊獨行俠為例，如果您認為獨行俠有機會爆冷大勝，那就可以等額「包牌」買賠率17倍的「獨行俠勝16-20」、賠率22倍的「獨行俠勝21-25」以及賠率25倍的「獨行俠勝26+」，中獎報酬率都可以很高。最終該場比賽果真爆冷，爵士全場只得68分，獨行俠得分卻高達118分，大勝爵士50分，投注「勝分差賠率25倍獨行俠勝26+」的選項中獎，無論是單買此項、包牌2選項或是包牌3選項，中獎報酬率都很高，分別是2,400﹪、1,150﹪及733%。

喜歡順著盤口的包牌方式。(台灣運彩提供)

●喜歡順著盤口的「包牌」方式

有的消費者則是會順著台灣運彩公司開的盤口進行投注或「包牌」，因為毎一場比賽台灣運彩都會根據2隊的實力差距以及過往的對戰紀錄開出「讓分值」，有消費者就會順著這個「讓分值」投注其相近的勝分差選項，甚至包牌，同樣地以11/15 NBA拓荒者對湖人為例，台灣運彩開出湖人讓拓荒者2.5分，表示相對看好湖人會險勝，認同這樣盤口的消費者，可以順著投注「勝分差賠率4倍的 湖人勝1-5」或連同「勝分差賠率4.25倍的 湖人勝6-10」一起包牌，最終該場比賽果真湖人獲勝9分，「包牌」單買該項或包牌2項的中獎報酬率分別為325%及112.5﹪。

(中時電子報)