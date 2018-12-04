當年氣哭嚴凱泰 陳莉蓮因一場誤會嫁入豪門

嚴凱泰與陳莉蓮夫妻情深。(本報系資料照)

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中時電子報
嚴凱泰、陳莉蓮不吵不相識。(本報系資料照)

裕隆集團董事長嚴凱泰昨(3日)因食道癌過世，享年54歲，消息傳出震驚社會各界，他過世後留下4千億資產，其執行長一職也將由遺孀嚴陳莉蓮接下。嚴凱泰與出身自籃球國手的妻子陳莉蓮結婚27年，感情是出了名的好，他昔日接受訪問，也不只一次笑說與陳莉蓮其實是「吵架認識的」。

專輯》裕隆集團董事長嚴凱泰罹癌驟逝

嚴凱泰與陳莉蓮背景相差懸殊，一個是裕隆集團少主，一個是情報員之女，他當年接受方念華節目專訪，透露與妻子是「吵架認識的」。原來愛打籃球的嚴凱泰，19歲那年與好友因為無聊跑到台元女籃打球，不知道那時正好是女籃休息時間，教練知道嚴凱泰要去，就把正在休息的隊員叫起來，因此惹火隊長陳莉蓮。

「這個小老闆來了要陪你打球，真是的，我們早上練的很辛苦！」被陳莉蓮教訓的嚴凱泰當下覺得很難過也很不公平，因為他只是想打球，沒有任何特殊要求，越想越不甘心，忍不住落淚衝了出去。

發現得罪小老闆的陳莉蓮，當下也追了出去，嚴凱泰對她說：「從小到大，明明我只想做一個普通人，明明我只想交朋友，可是大家都把我看成，一個很特別的人，所以就造成我無法跟妳會有一個正常的交往。」

性子直爽的陳莉蓮，就回覆他：「沒關係啊，那我就陪你正常的交往，我就陪你去喝咖啡。」於是兩人就這麼喝著咖啡喝出感情，並在結婚多年、嚴凱泰40歲時宣布愛女Michelle出生、50歲更再度升格當爸，喜獲兒子John。

(中時電子報)

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