南州蓮霧園焚燒蓮霧葉太嚴重　同安國小出動「夾葉子機器人」盼重視

同安國小雖發展機器人有成，但不忘突破自我，近日師生合作研發出「夾葉子機器人」，且是由在地蓮霧園嚴重焚燒蓮霧葉一事發想而來。（謝佳潾攝）

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同安國小雖發展機器人有成，但不忘突破自我，近日師生合作研發出「夾葉子機器人」，且是由在地蓮霧園嚴重焚燒蓮霧葉一事發想而來。（謝佳潾攝）
同安國小雖發展機器人有成，但不忘突破自我，近日師生合作研發出「夾葉子機器人」，且是由在地蓮霧園嚴重焚燒蓮霧葉一事發想而來。（謝佳潾攝）

同安國小雖發展機器人有成，但不忘突破自我，近日師生合作研發出「夾葉子機器人」，且是由在地蓮霧園嚴重焚燒蓮霧葉一事發想而來，而現階段的機器人雖僅能夾起1、2片葉子，但對小朋友、社區民眾而言已是大啟發，不僅教育正視環保問題，也要學以致用。

同安國小指出，南州鄉是全屏蓮霧種植面積最大的鄉鎮，缺工問題自然也嚴重，而會出現焚燒蓮霧葉一事，有部分因素即來自於此，農友會覺得相較於掩埋它耗時耗力，不如燒掉它既乾淨又快速、方便，但卻忽略了後續的溫室效應問題，其實掩埋樹葉有固碳作用。

為此，校方將協助農友掩埋蓮霧葉的想法導入機器人課程，並採取師生合作模式來進行。老師先發問卷「請發揮創意來設計一個能幫農民解決問題的機器人」給學生，而學生有的回「要有大剪刀、挖土機的輪子、籃子」、有的說「要把葉子變肥料，還能修枝、摘蓮霧」，還有的建議吸取式、攪碎式。

在師生一番天馬行空的討論後，「夾葉子機器人」孕育而生，校長蔡信東不諱言地說，大家在絞盡腦汁後，目前只能做出初階版的夾葉子機器人，且一次大概只能夾1、2片，不過這小小的動作已帶來大大的憧憬。

他說，當大小朋友在蓮霧園實測、一見機器人夾起葉子並將它們堆在一起時，都驚艷不已，因農友知道科技可以幫他們，而學生則學到學以致用。

(中時 )

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