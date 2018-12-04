挺警察！ 警友總會捐千萬頒「國家警光獎」 80人獲獎

2018年12月04日 07:17 中時 胡欣男

警政署長陳家欽致詞感謝警友總會力挺警察，也勉勵全國警察在治安工作上要全力以赴。（警政署提供）

有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全，中華民國警察之友總會連續2年各捐贈新台幣1000萬元，頒發「國家警光獎」，表揚各領域有功警察，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，激勵警察士氣。昨（3）日頒發第2屆得主共80人，警政署長陳家欽、警友總會最高顧問葉國一與得獎者合影，並勉勵他們：「辛苦了！」

今年警政署從全國各警察機關推薦的90個團體及152位個人績優事蹟，甄選出30個團體及50位個人績優警察。其中，刑事局去年8月至今年6月止，共偵破34件跨境走私毒品、詐欺集團等案件，緝獲230人，跨境電信詐欺案件共偵破9件174人，毒品案件共偵破24件53人，並緝獲2005.49公斤毒品。

值得一提的是，刑事局首度查獲國人在多明尼加共和國從事跨境電信詐騙，經1年來努力，成功瓦解國人設在當地的跨境電信詐騙集團，1年來陸續逮捕95人，包括逮捕幕後金主吳姓台中角頭，共查獲現金贓款近1000萬元，凍結價值約1億4000萬的不動產共10筆等不法獲利，發揮跨國打擊犯罪效能，獲獎堪稱實至名歸。

警政署另指出，新北市警局建置「科技防衛城CSI智慧查緝系統」，開鑑識工作先河，藉由堅強的鑑定實驗室及資訊整合之助，該局刑事鑑識團隊在轄內諸多重大刑案中，具有舉足輕重關鍵，例如「三重六張街6死火警」、「破獲TATP製造工廠案」、「土城角頭遭槍擊命案」等各類刑案現場及重大社會矚目案件中，執行各式各樣現場勘察工作，堅持為無辜者把關，洗刷無辜者冤屈，深獲民眾肯定。

陳家欽致詞則表示，科技日新月異，警察面對的挑戰與日俱增，感謝警友總會強而有力的支持，全國警察將運用新的思維與策略，發揮團隊精神，打擊犯罪，為營造「國家安全、社會安寧、民眾安心」的治安環境，全力以赴。

(中時 )