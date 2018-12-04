超狂！開F-16戰機幽會小三 美將領丟官

2018年12月04日 02:30 中時電子報 楊幼蘭

美國佛蒙特州空軍國民警衛隊前隊長傑克曼

密會心上人可以選擇許多特別的方式，但駕著F-16戰機去見情人，只能以「狂」來形容。

據福斯新聞網（FoxNews.com）和「任務與目標」（TASK & PURPOSE）報導，傑克曼（Thomas "TJ" Jackman）上校雖然已於2015年被迫辭去美國佛蒙特州空軍國民警衛隊（Vermont Air National Guard）隊長的職務，不過他辭職的原因最近才揭露。

55歲的傑克曼在擔任隊長期間，曾駕著F-16戰機飛到華府附近的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）出席會議，並私會一名讓他「激情難耐」的陸軍女上校。已婚的傑克曼開完會後留在基地，1月27日與29日也訂了飯店房間密會心上人。

「妳看起來好美……忍不住要注意妳的每一部份，」傑克曼深情地寫道，「很高興看到妳的名字出現在收件匣，這總令我微笑（並激情難耐）。」

「27日快來這兒，」這名在五角大廈任職的女上校寫道，「我今天會去購物中心看洋裝。」

而傑克曼在啟程前則回信道，「期待很快能面對面見到妳！」

後來佛蒙特州空軍國民警衛隊高層發現，他擅用職權駕F-16戰機到華府，並要求他搭民航機回家。

據五角大廈估計，動用F-16戰機1小時的費用約8,000美元（近25萬台幣），但目前並不清楚，當局是否要傑克曼支付這筆費用。

服役32年的傑克曼曾赴伊拉克與阿富汗出任務，高層獲知他的戰機羅曼史後，雖然施壓要他請辭，但並未張揚，同時讓他保有一切福利，以及安全審查許可權。不過，傑克曼否認開戰機幽會小三的報導。

(中時電子報)