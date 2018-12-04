想擊沉美國航母 美專家：得用核武器才行

2018年12月04日 00:56 中時電子報 盧伯華

美國海軍雷根號航母戰鬥群

目前世界上擁有航空母艦的國家，絕大部份把它當作國力的象徵，很少真正把它當作實際作戰的武器。也有許多人懷疑它的實用性，認為它花費太大，也易受到攻擊。不過一位曾在哈佛大學與喬治城大學擔任戰略與安全研究的學者指出，航母具有大量的防禦武力，任務編隊中有各種護衛船艦，除非使用核武器，否則要擊沉航母幾乎是不可能。

曾於哈佛大學與喬治城大學任教、目前是非營利的列星敦研究所(Lexington Institute)執行長的湯普森(Loren B. Thompson)在《國家利益》網站上撰文指出，沒有人真正懷疑大型航空母艦的作用，不過沒有哪個國家能像美國一樣隨時保持3個航母戰鬥群在全球各地部署。冷戰結束以來，開始有人質疑航母花費太高，又因目標太大易受攻擊，因此懷疑航母在戰略上的價值。

文章認為，花費問題是一個假議題，從建造、營運和維持所有美軍航母的成本大約只佔聯邦預算的1%，重要的是無人能為裁掉航母提供可靠的替代方案。批評人士說，航母看起來花費巨大，是因為精確的算法會將它的護航成本全部計算進去，但換個方式說，如果海美國軍必須在沒有航母的情況進行軍事行動，勢必需要更多的戰艦才行。

航母易受攻擊的問題更難解決。一艘價值百億美元的戰艦，加上5000名水手和上百架高性能軍機，這是軍事專家眼中最有價值的目標。擊沉或癱瘓一艘航母對於敵方來說將是個超級戰果，也是美軍的重大挫折。然而，任何對手在不使用核武器的情況下要實際實現這一目標，其可能性幾乎為零。這有五個重要原因：

一、大型甲板航母快速而靈活。以尼米茲級航母為例，它的飛行甲板有3個足球場大，排水量10萬噸，數百個水密艙室與數千噸裝甲，傳統魚雷或水雷都難以造成嚴重損壞。而且由於航母以56公里時速不斷移動，比潛艇快，不易發現或跟蹤。就算以遠程導彈瞄準，在導彈飛行的30分鐘內航母可能位置擴大到1800平方公里，90分鐘內更能擴大到15500平方公里。

二、航母防禦力量極為強大。航母配備了多種主動與被動防禦系統，能有效抵抗巡航導彈、潛艇等威脅。其中包括各種傳感器、雷達、防空導彈和加特林高速防砲。此外還有數十架戰機與預警機中隊、反潛直升機。

三、航母不會單獨部署。航母通常以戰鬥編隊部署，包括配備防空導彈的多艘護衛戰艦，能夠防禦彈道導彈等空中威脅，以及攻擊水下潛艇，加上艦載戰機，能迅速排除對手跟踪與威脅。另外通常色包括多艘攻擊潛艇，能以避免來自水下潛艇與水面艦艇的威脅。

四、航母戰術發展已相當成熟。雖然航母有層層防禦，當出現潛在威脅時決不冒險。它以開闊海洋而非狹窄海域為作戰區域，以發揮護衛機艦的功能，並能運用從海底到近地軌道的各種軍事資產的訊息鏈接，以掌握最佳的戰場態勢。

五、新技術正在加強航母防禦。儘管外界對航母面臨的新威脅有各種猜測，但美國海軍仍大力投資新的攻防技術，近年來最重要的進步是將海軍各種裝備整合起來，最大限度地發揮利用傳感器和武器功能。從隱形戰機與艦載干擾系統的穿透式偵察能力，以及反導電子戰系統等等，都有不少的新發展。

文章總結說，航母生存能力有條不易越過的底線，那就是目前只有極少數國家能夠對美軍最有價值的戰艦構成威脅，如果不使用核武器，沒有一個國家有能力擊沉美國航母。雖然美國海軍已經改變戰術以應對高速反艦導彈的出現，中國在西太平洋地區軍事力量更是日益增強，大型航母未來仍然是美國軍火庫中最安全和最有用的作戰系統。按照海軍投資新型作戰技術的速度，幾十年內這種情況還不會改變。

(中時電子報)