綠媒老董：韓流最強地區不在高雄 而是在...

2018年12月04日 01:20 中時電子報 黃麗蓉

九合一選舉後，最新民調針對蔡英文、賴清德、朱立倫、柯文哲及韓國瑜進行信任度調查，由柯文哲奪冠，信任度為63.0％；第2名是韓國瑜52.1％；第3名朱立倫46.4％；第4名賴清德41.8％；最後一名是蔡英文為41.8％。綠媒董事長吳子嘉分析指，韓流最強的地區不是在高雄，而是在中彰投！

吳子嘉指出，以《美麗島電子報》民調拿來做「地區」交叉分析，會發現新科高雄市長韓國瑜在高雄的信任度並非最高，當地民眾對他的信任度為48.9％、不信任度為31.2％。而對韓國瑜信任度最高的地區，其實是在中彰投，信任度高達59.2％；其次為桃竹苗的56.7％、台北市的53.3％。若把韓國瑜與柯P在台北的信任度相比，柯為53.7％，兩人幾乎相差無幾。

若用民調數據再作進一步交叉分析，無論是英粉或賴粉，竟有7成也是柯粉！1.信任蔡英文的民眾，有72.5％也信任柯文哲，不信任僅16.7％；但反過來看，信任柯文哲的民眾，僅28.4％也信任蔡英文，不信任達59.0％。2.信任賴清德的民眾，有74.8％也信任柯文哲，不信任僅15.4％；但反過來看，信任柯P的民眾，49.6％也信任賴清德，不信任為42.9％。

吳子嘉強調，若白、綠繼續對幹，民進黨所受的傷，會遠比柯P還要高出許多。因此，在「英粉與賴粉有7成也是柯粉」的前提下，民進黨自然得主動向柯P遞出橄欖枝。

(中時電子報)