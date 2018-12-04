偷吃忘了擦嘴 渣男入室性侵醉女留下內褲沒穿走

2018年12月04日 02:23 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

俗語說「偷吃也不知道擦嘴」，還留下一嘴油膩被抓把柄。北部地區有一名男子，前往女性友人住處喝酒聊天，黃湯下肚後竟將喝爛醉的女子剝去衣褲性侵，因為自己也有酒意，獸行得逞後沒穿內褲就匆促離去，而這條留在留在女子的房間四角內褲，成了犯案「鐵證」，還被驗出與受害女內褲上有相同DNA的分泌物，讓他百口莫辯，賴也賴不掉。

庭訊中，受害女子說，當天凌晨喝到爛醉，就呼呼大睡到當天傍晚醒來，驚覺自己的胸罩扣子被解開，內褲和短褲也被脫掉，地上還留一件男性四角褲，因此報警。警方也在她的內褲上驗到男性DNA，就和現場男性四角褲上的DNA相符，是屬於前晚到家「作客」的男子的DNA。

不過被告男子辯稱，女子當天喝醉後，他和另名友人將女子攙扶到廁所嘔吐，但嘔吐物沾到他的褲子，他才會脫下外褲和四角褲清洗，但後來又決定丟棄這條四角褲，才會留在女子住處的廁所內。他抱女子回房間休息時，可能有碰到女子的腳和頭，但並沒有撫摸下體，且他和另名友人離開前，女子的衣著也是完整的。

據《蘋果》報導，在場友人則證稱，女子雖然有嘔吐，但都吐在馬桶內，沒看到有吐到該男褲子上，也沒見他有在清洗褲子。當天一起飲酒的2名友人也證稱，有聽她提過醒來後在房內發現男性四角褲，而且自己衣衫不整。

儘管被告委任律師辯護稱，有可能被告在攙扶女子時，觸碰到大腿內側或其他部位，女子又觸碰到該男碰過的部位，而產生「移轉DNA」的情況，就算女子的內褲驗出被告的DNA，也無法作為證據。

何況不曉得女子是在何時脫掉內褲採證，或許是在家中脫下內褲後，和被告的四角褲放在一起而遭污染，產程移轉DNA。

不過驗傷採證的亞東醫院則函覆表示，女子是到醫院後直接脫下內褲，由醫院放在採證袋交給警方送檢。

法官因此認為，女性在穿著內褲時下體並不會直接接觸到其他物品，更不可能遭他人任意碰觸，且內褲內面底層緊貼下體，並未隨意展露出來，應屬他人不會隨意、無意間觸碰的位置，若非他人刻意碰觸，不可能會在下體和內褲內面底層均留下DNA。

又加上被告男子的供述和證人均不相符，因此不採信被告辯詞，依乘機猥褻罪嫌判他有期徒刑10月，可上訴。

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(中時電子報)