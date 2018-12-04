汶萊皇家航空台北-汶萊航線首航，宣布與華航共用班號

2018年12月04日 03:32 工商 張佩芬

汶萊皇家航空國際形象大使吳尊出席晚宴。圖：張佩芬

汶萊皇家航空台北-汶萊航線昨（3）日首航，晚間在台北喜來登大飯點舉辦開航歡慶晚宴，除了請來國際形象大使吳尊介紹汶萊知名旅遊景點，也宣布與華航共用班表，該航旅客將可利用華航密集的航班自台北轉飛東北亞，華航旅客則可利用汶萊皇家航空轉飛沙巴、古晉、沙勞越等航點，達到互補功能。

晚宴上汶萊皇家航空商務長馬丁（Martin Aeberli）與華航客運副總王正明互贈飛機模型，慶祝共用班表合作開始。由於華航並未派機飛汶萊，現在開始利用汶萊皇家航空機位，就可以提供公司旅客直飛汶萊與汶萊轉飛古晉等華航沒有飛到的航點，而汶萊飛日本、韓國航班很少，汶萊皇家航空旅客可以經由台灣轉搭華航班機飛東北亞。

汶萊皇家航空台灣總代理由萬鈞旅行社集團旗下的展瑞旅行社取得總代理，萬鈞董事長詹壽全、董事總經理夏蒨文、展瑞董事長詹景清、總經理謝富興都在晚宴親自接待觀光局、民航局與旅行業界代表，汶萊皇家航空首席銷售部總監黃愛玲也出席晚宴。

擁有「世界級精品航空」美譽的汶萊皇家航空目前擁有13架客機，包含各4架空中巴士A320NEO及A320CEO型客機以及，5架波音B787-8夢幻客機，慶祝開航，本月底前兩人同行汶萊未稅8,500元，沙巴6,500元，稅費約1,500元。

台北直飛汶萊只需3.5小時，轉機亞洲城市新加坡、馬來西亞、印尼、泰國，甚至可延伸到倫敦及墨爾本。12月28日增設汶萊往返馬來西亞「貓城」古晉，經濟實惠的票價與多樣化航點選擇，便利旅客輕鬆安排雙國旅遊。

汶萊旅遊資源豐富多元，一年四季都適合旅遊。壯闊的自然景觀及祥和的人文氣息，彷彿遺世獨立的世外桃源。與世無爭的汶萊同時也是富裕的黃金國度，「傑米清真寺」以24K純金打造的圓形金頂，美得讓人驚嘆。此外，全球最大水鄉「甘榜亞逸」、淡武廊國家公園、汶萊國寶長鼻猴、五星級帝國酒店內24k金的室內泳池等，讓旅客值回票價。

(工商 )