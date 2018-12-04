冬遊韓國玩雪趣！徒手抓魚星抗酷寒、星光庭園賞五彩

2018年12月04日 03:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入冬，然台灣還是熱呼呼！想要過一個有雪的冬天假期嗎？不妨來韓國走走吧！到韓國旅遊不只玩雪、滑雪而已，還有以雪、雪上遊戲、冬季釣魚等為主題所舉辦的【華川山川魚慶典】、【平昌鱒魚慶典】，夜晚最有氣氛的五彩星光庭園展，以及能採到冬季美味水果─草莓的體驗過一個不一樣的冬天！

韓國代表慶典『華川山川魚慶典』，是外國遊客熱愛的慶典之一，即將於2019年1月5日至1月27日在江原道華川舉行。慶典期間不只有冰釣山川魚的活動，還有許多豐富的體驗，例如：從40公尺的高度飛速滑下的雪橇大賽、彷彿能成為冰上精靈的花樣滑冰等。

還有冬季運動區，讓喜愛運動的您可以體驗在台灣玩不到的冰上足球、冰壺比賽，刺激的賽事將讓您與家人、朋友一同留下美好的回憶！除此之外，在慶典期間的每一天還有「徒手抓山川魚」大賽，挑戰在酷寒的天氣下徒手抓鱒魚，讓您收穫滿滿！

另在冬奧主辦地平昌也有「平昌鱒魚節」，慶典將於12月22日開始舉辦，至2019年1月27日為止，除了冰釣鱒魚、雪上體驗、冰上體驗等各種豐富的活動外，還有冬季民俗遊戲、雪上泛舟體驗、雪橇列車等各種活動。

位於京畿道的晨靜樹木園，每到冬季時就會在佔地約10萬多坪的戶外庭園內，依主題設置五彩繽紛的照明，今年的星光庭園展舉行於12月5日至2019年3月24日，以環保的LED燈加以點綴，呈現出如夢似幻的景觀，夜晚時漫步在星光熠熠的園區，都能感受浪漫的氣氛。

京畿道楊平定期於冬季、春季舉辦楊平草莓體驗節。以富含豐富維他命的草莓為主題，不僅好吃又健康，還可體驗摘草莓與各農村準備的各種體驗活動，除了採草莓和利用草莓製作的草莓料理體驗，還有農村體驗，像是製作韓國豆沙包等。

(中時電子報)