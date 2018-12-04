重建石板屋！花蓮原民部落再造歷史現場

2018年12月04日 03:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

透過有形家屋的重建！重現歷史！文化部與花蓮縣政府於3日共同盛大舉辦「再造歷史現場專案─拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」佳心舊社石板屋重建典禮，由花蓮代理縣長蔡碧仲主持，文化部蕭宗煌次長、文化部文化資產局施國隆局長等貴賓受邀蒞臨出席，更有花蓮縣文化局、參與計畫專家學者、部落族人。然而起點米拉瓦步道口到達參訪目的地，卻有兩小時漫長而崎嶇路程，但仍澆不熄這群文化資產工作者的執著熱情。

文化部政務次長蕭宗煌表示，「再造歷史現場專案」是近年來文化部大力推動施政方針之一，豐厚的歷史傳統，是適應新時代的重要資產。舊家屋重建，不僅是重現一座美麗傳統建築，更是布農族群古老生活智慧與現代思維對話的極致濃縮，本區族人於舊家屋修復「做中學」過程中再次建構內部溝通脈絡，促進在地人才的參與培力提升。

復刻一段歷史，不只為了懷舊，更重要的是古老傳統與當代社會相互結合，使青年族人重新拾起傳統，面對多變的未來，有更堅定發揚部落文化的信心與勇氣，過去布農文化曾遭受系統性遺棄，而今透過本計畫，將再次以系統性方式重新建構。文化資產局施國隆局長則認為：透過有形家屋的重建，帶動無形族群情感、傳統實踐的傳承與遞嬗。

這次家屋重建工作包含拉庫拉庫溪流域內布農族舊社群進行系統性調查、石板屋聚落群、小米耕地與部落聯絡道路的修復等工作，透過跨部門的協調與合作、串聯不同專業領域的學者專家，以重新連結現今布農族人與祖居地的關係，發掘與傳遞百年前布農族人生存於山林溪澗中而累積、發展出之知識實踐等無形文化資產。

(中時電子報)