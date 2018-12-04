12月4日三大報頭條要聞

2018年12月04日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●綠委開始對「以核養綠」公投反撲！面對賴揆及經濟部同意重新盤點能源政策，並釋出核三、乃至核二延役考量，但民進黨立委昨天在立院開始開炮，認為公投案沒說要讓核電廠延役，要求經濟部不要先「棄甲投降」，另核能電廠延役議題，也意外引爆「南北核電戰爭」，「以核養綠」公投雖過關，但仍未終止供電之亂。

●九合一大選結果，國民黨豪奪15縣市，已有多位藍營當選人表態將增設「兩岸工作小組」強化兩岸交流。陸委會主委陳明通昨表示，政府樂見各縣市拚經濟，但是「拚經濟，少談一點政治」。並不忘提醒，兩岸事務仍是中央「主管」。對於本月底台北市與上海市將展開的「雙城論壇」，陳明通釋善意，說政府給予支持、祝福，且不會「約晤」陸方來台官員。

●裕隆集團董事長嚴凱泰因食道癌復發過世，享年54歲。嚴凱泰最後一次公開露面是去年底台北車展，當時便顯得有些憔悴，今年6月以腳傷為由，缺席旗下子公司股東會，就引發諸多揣測，昨日驟逝消息傳出，震驚各界。

●新聞透視公投結束幾天來，雖然民進黨統一對外口徑「尊重公投結果」，但從昨天立法院經濟委員會質詢火力看來，綠營已經開始運作消彌「核二、三延役」可能，讓人嗅出對這次關鍵的反空汙公投，有打算祭出「戰線延長2年」味道，變相堅守2025年非核家園神主牌。

◎旺報

●中美兩國領導人於G20峰會期間達成貿易戰暫時熄火協議，至少休兵三個月。利多消息激勵下，全球股市強勁反彈。此前，美國11月期中選舉過後股市大幅調整，基本上已反映市場對全球經濟成長放緩及貿易摩擦升級的擔憂。也因此，當習川會達成共識下，對全球股市而言都屬利多，尤其受到貿易戰壓抑已久的大陸A股，更是此時可重點關注的投資選項之一。

●受到G20「習川會」促使中美貿易戰暫緩90天所刺激，人民幣3日在岸、離岸匯價強勢回升，雖然中間價仍小貶74基點報出6.9431元，但在岸匯價開盤隨即跳升反彈，一度強勢收復6.88元關卡，最後收報在6.8885，較上交易日升值551點、單日升幅超過1%，更創下9月28日以來最高。外匯交易員更指出，在90天談判期間內，人民幣要貶破「7」的機率已經很小。

●雖然美國總統川普和大陸國家主席習近平就兩國的貿易戰暫時停火達成協議，大陸官方媒體星期一警告說，美國和大陸能否有良好關係和正常貿易，還要取決於美國的誠意。

●美國《商業內幕》網站發布2018年度全球軍力排行榜，美國、俄羅斯和中國大陸佔據榜單前3名，台灣排名第24，略高於加拿大。南韓成為黑馬，從10名外直接躍升到第7名，超越日本、土耳其、德國。

●與剛上台時許諾要大漲軍費不同，美國總統川普近日卻宣布將大減軍費以緩解預算赤字，引發美軍及國會議員強烈反彈。除美國國防部長馬提斯反對之外，國會議員更是直接批評表示，削減330億美元國防預算的命令將是危險的，還警告「美國可能很難贏得或者可能輸掉對中國或俄羅斯的戰爭」。

◎工商時報

●九合一大選後，利多訊息一波波。《產業創新條例》將於明（108）年底落日，包括研發投抵、天使投資額減除、有限合夥創投穿透課稅、員工獎酬工具等4項租稅優惠將落日。財長蘇建榮昨（3）日於立院財政委員會首度表態指出，考量以往經驗，目前傾向各項租稅優惠再延長10年。

●中美貿易戰休兵90天，全球股市上演慶祝行情，暌違35天台股跳空重返萬點並直逼季線，終場指數大漲249.84點，收在10,137點，成交值逾1,707億元，股匯期三市同步勁揚，三大法人加碼92.98億元，啟動作帳行情。

●裕隆集團執行長嚴凱泰昨（3）日病逝，年僅54歲，兩岸汽車業為之震驚。裕隆掌舵重任由嚴凱泰夫人嚴陳莉蓮接棒，在裕隆五人小組等專業經理人協助下，全力穩定集團運作。嚴陳莉蓮也重申將承繼夫志，持續投入推動自主品牌納智捷汽車等事業。

●財政部賦稅署長李慶華昨（3）日在立院財政委員會上表示，目前財政部、經濟部兩部會仍在研議我國智慧機械投資抵減方案，預計將納入產創條例。據悉，近日兩部會將就智慧機械投資抵減方案內容拍板，經部區隔二級制，適用不同企業，購買高階及低階智慧機械設備，經部建議抵減率各約6％、4％，爭取明年上半年上路。

(中時電子報)