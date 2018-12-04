韓國瑜拚高雄有感經濟 沈富雄點名陳其邁是關鍵

高雄市長選舉11月19日電視辯論會，民進黨陳其邁（左）與國民黨韓國瑜（右）兩人一對一直球對決，辯論開始前兩人握手致意。（三立電視台提供）

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中時電子報

新科高雄市長韓國瑜拚經濟若要讓民眾有感，前民進黨立委沈富雄直指重要關鍵，短期6個月到1年內，一定要讓大家看出成果。至於長遠的重大產業，比如五金產業、塑化產業、海灣產業，韓國瑜不妨參考一下民進黨陳其邁的政見。

韓國瑜拚經濟，真的會讓高雄經濟變好？沈富雄指出，現在大家跟進，但跟進的都不是重大產業，就是一般老百姓的小經濟、小確幸，所以今天韓國瑜的責任非常重，大家都在看他怎麼做，有人準備看他出糗，有人看熱鬧，有人是真心希望他能夠成功。韓國瑜現在製造了一個氛圍，讓人覺得說有希望了，所以大家要搶著進來。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，韓國瑜說「我搞經濟，台北搞政治。」「我搞經濟，小英搞政治。」真是如此嗎？他認為，韓國瑜所有的建議，尤其是「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財！」都跟政治有關，背後若沒有政治在撐，這些他哪有辦法完成。

沈富雄強調，韓國瑜要在6個月到1年內，一定要讓大家看出成果，這是短期的，他要維持這個氣於不墜，此時北京要趕快出手幫他，而且不能小氣，要出手大方。至於長遠的重大產業，比如五金產業、塑化產業、海灣產業，韓國瑜到底要怎樣做，他建議，很多地方不妨參考一下陳其邁的政見。

(中時電子報)

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