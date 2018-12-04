嚴凱泰、安迪癌逝 他PO抗癌勸世文好震撼

嚴凱泰(左)，安迪(右)皆因食道癌辭世。(中時資料照/翻攝臉書)

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中時電子報
/綜合報導
嚴凱泰病逝享年54歲 裕隆集團:公司營運不受影響

人安迪日前才因食道癌病逝，未料昨(3日)晚間也傳出裕隆集團董事長嚴凱泰因食道癌驟逝。一名口腔癌末期網友有感而發，分享多年抗癌故事，感慨地說，「等你時間到了，就都來不及了。」

一名網友在PTT發文，表示自己是口腔癌末期，目前動脈化療和電療都做完了，現在只能用靜脈化療和它對抗。他形容，口腔和食道癌的情況有點不同，癌細胞在右臉口腔，所以右邊臉頰有一個大洞，「破到可以看到自己的骨頭和牙齒。」

原PO貼出隨身藥盒照片，說這是一整天起床到睡覺的藥品，上面包含胃藥、止痛藥、癌症末期嚴重疼痛管理2級管制止痛藥及腸胃藥，原PO說，若是一天吃這麼多藥還是覺得痛的話，就給喝5cc的「救命大絕」1級管制的止痛嗎啡藥水，另外每次化療後還有7顆自費標靶藥，1顆1650元。

原PO分享艱辛抗癌路程，語重心長地說「對抗癌症是一條漫長的路，當然得了病是自己的問題，「自己身體自己照顧，不要想說自己年輕菸，酒，毒，檳榔什麼都來，等你時間到了，就都來不及了」。

警世文一出震撼網友，紛紛留言替原PO加油，「邊喝酒邊看這篇 心情複雜」、「人生短短幾個秋阿......」、「希望你早日脫離病魔」、「幸好敝人不菸不酒、不嚼檳榔」、「我媽肺腺癌三代標靶藥，一個月份32萬，指數還是一直飆高」。

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(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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