國民黨2020候選人若沒這特質 他直言選戰艱辛無比

國民黨2020將推誰參選成外界關注焦點。（中時資料照）

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中時電子報
／綜合報導
綠地變藍天　國民黨翻轉贏回15席縣市長

準高雄市長韓國瑜這次選戰掀起旋風，他用有別於傳統藍營政治人物的打法，炒熱選舉氣氛，引發轟動。對此，北市國民黨議員鍾小平認為，傳統黨員的心已被韓國瑜帶野了，以後都要吃麻辣鍋了，未來2020候選人也需要改變成這樣，若國民黨2020候選人風格不改，選戰絕對艱辛無比。

國民黨在九合一選舉中大勝，外界關注國民黨是否會展開中生代接班。據中評社報導，鍾小平認為，所謂中生代接班，就是希望黨邁向年輕又新的政黨，說話要很犀利、沒有貴族家族包袱，還要拋開國民黨的舊包袱，一切以庶民政治、經濟為主，網路聲量要大，這次韓國瑜就是指標。

鍾小平提及，傳統國民黨的宮廷政治像是吃得很優雅、高檔的江浙菜，反觀韓國瑜卻將這些傳統東西通通打破，就連國民黨黨員的心也都被帶野了，「以後沒有人吃江浙菜了，都愛吃麻辣鍋」，他呼籲傳統國民黨可以退位了。

「如果國民黨2020仍舊走的是傳統國民黨老路，肯定就會被柯文哲拿走」。鍾小平認為，蔡英文必定會追求連任，綠的票不會好看，若藍營推出的候選人也弱，柯文哲這時只要出來就能佔便宜。反之，若藍營的候選人有中興再造的作風與能力，柯文哲自然就會躲避其鋒，「表態考慮的前行政院長張善政何嘗不是這樣？」

(中時電子報)

文章來源：中評社

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