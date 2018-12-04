新系拋震撼彈！小英最大對手終於出招….

2018年12月04日 08:26 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨大敗！ 蔡英文辭黨主席、慰留賴揆

民進黨籍立法院副院長蔡其昌和立委段宜康兩人昨都拋出行政院長賴清德會在適時請辭的震撼彈！由於賴蔡段三人皆屬於民進黨內的新潮流派系，這也表示新潮流向總統蔡英文釋放出明顯的訊息：賴清德不會再跟蔡英文綁在一起，也向外界宣告2020總統大選，賴清德將有可能不會缺席，小英的最大對手終於出手了！

民進黨九合一選舉大敗，總統府秘書長陳菊和賴清德原本打算請辭負起政治責任，但被蔡英文慰留，外界研判蔡英文此舉是要嚴防新潮流和其他派系逼宮，要把陳菊和賴清德綁在身邊。

不過蔡其昌和段宜康昨表明，賴在總預算審查後就會離開。而政院發言人谷辣斯亦表示，若有新的人事消息會隨時跟外界說明，未直接否認賴清德在總預算審查完後就走人的說法，等同向外界宣示新潮流將和蔡英文分道揚鑣。

據港媒《中評網》報導，蔡英文辭去黨主席後，民進黨已進入新一波的鬥爭當中。原本蔡英文有意讓立法院長蘇嘉全接任黨主席一職，但因黨內反彈聲浪太大才作罷。由於蘇嘉全和蔡英文關係深厚，蘇嘉全當黨主席一案，遭外界認為是蔡英文仍想間接掌握民進黨。

蔡英文若想保住2020的總統提名權，誰接任黨主席將至關重大。在新系拋出賴清德將辭行政院長後，這是否代表賴清德參選黨主席的可能性提高？行政院長兼任政黨主席適合？外界看法不一。為了不落入被外界撻伐的目標，新潮流是否才會出來說明，賴在審查完總預算之後就會離開，做出明確表達態度？

由於新潮流是民進黨內最大派系，為防新潮流坐大，民進黨內其他派系也會開始行動，不會坐視。正國會的主要支柱、台中市長林佳龍連任失利，正國會一派勢力受到重傷。林3日北上與正國會立委餐敘時表示，目前沒有規劃參選黨主席。但沒有規劃與是否被力拱參選，兩者是有差距的，林佳龍並未把話說死。

在新潮流拋出賴清德在總預算審完後走人的震撼彈後，未來民進黨內派系會如何激戰，值得留意。現在看來，不僅蔡英文出牌，民進黨內派系也已開始坐上牌桌，畢竟這一任的黨主席，掌控2020初選方式。

(中時電子報)