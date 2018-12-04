他抗食道癌8年奇蹟復出 保命關鍵曝光

2018年12月04日 08:26 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

嚴凱泰病逝享年54歲 裕隆集團:公司營運不受影響

近來不少名人因食道癌病逝，漸漸成為隱形殺手，因為食道癌初期沒有明顯症狀，容易被輕忽，往往發現時已是中晚期，日本也有名人深受其苦，不過歌神桑田佳祐抗癌8年，仍活躍於歌壇，堪稱奇蹟復出。

藝人安迪和裕隆集團董事長嚴凱泰相繼因食道癌病逝，日本歌舞伎演員中村勘三郎，也因罹癌短短半年就病逝，食道癌是無聲癌症，大多在晚期才被發現，因此普遍預後不佳，不過桑田佳祐因為早期發現，加上術後復原狀況良好，現仍活躍於歌壇，

桑田佳祐被譽為日本流行音樂之神的，是樂團「南方之星」主唱兼吉他手，出道40年唱紅不少金曲，作品也被不少華語歌手如張學友、許志安、蘇永康等翻唱，2010年他因感覺胃酸分泌過多，被健檢醫師建議用內視鏡檢查，到醫院診斷出罹食道癌第一期，之後他宣布全面停工，並動手術切除癌細胞，在胃和食道之間進行重建手術，術後恢復狀況良好，醒來就可發聲，隔天能下床試著走路，連主治醫生都感到吃驚。

而他經過半年的靜養，於同年底於NHK《紅白歌唱大賽》宣告復出，2012年更受邀演唱《櫻桃小丸子》主題曲《100萬年的幸福》，現仍活躍於歌壇，堪稱是奇蹟，而他能夠抗癌成功，最要感謝的是老婆原由子的奉獻照顧，還有健診醫生的提醒，以及醫療團隊的專業。

(中時電子報)