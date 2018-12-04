NBA》內線唱空城 勇士戰力輸暴龍

勇士隊格林(左)與總教練科爾交談。（美聯社資料照）

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中時電子報

卓雷蒙格林(Draymond Green)因腳趾受傷持續缺陣，勇士正逢客場5連戰，因此總教練科爾(Steve Kerr)乾脆讓他休到下個星期，他希望最快能在11日看到格林回來主場打灰狼。格林前次上陣是在上月16日，該役勇士打得一團糟，被火箭痛宰21分，格林3投0中得0分。

格林缺陣時勇士勝負各半，他本季6.9分、7.5籃板、7.2助攻，三分球命中率22%。他向場均30分、7.8籃板、6.2助攻、投籃命中率51%的杜蘭特(Kevin Durant)找碴的行為似乎顯得很可笑。

然而格林的價值體現在防守端，他已經連續4季入選聯盟防守前三隊。現在他與考辛斯(DeMarcus Cousins)、達米安瓊斯(Damian Jones)都缺陣，勇士內線幾乎要唱空城了。

目前撐住的是喬丹貝爾(Jordan Bell)、魯尼(Kevon Looney)、傑瑞柯(Jonas Jerebko)，這些人並不是讓大家害怕勇士的原因。各家媒體的戰力排行榜不約而同都讓攻守俱佳的暴龍登頂，勇士大致維持在前5，然而官網只把勇士排到第8。

官網的理由是數據。杜蘭特上場時，勇士每100回合多得11.8分、也多失1分，表示杜蘭特「以攻為守」。格林上場時，勇士每100回合少得1分，但少失10.3分，亦即「以守為攻」。主將柯瑞(Stephen Curry)則是「二刀流」(有他在多得7.6分、少失4.3分)，這陣子柯瑞和格林先後掛傷兵，勇士自然打得比較吃力了。

(中時電子報)

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