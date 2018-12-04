祭品文無止盡！他加碼韓國瑜就職 愛河發1萬碗滷肉飯

2018年12月04日 08:50 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

九合一選舉落幕，選前祭品文也一一兌現，宅神朱學恒日前因國民黨韓國瑜當選高雄市長，大陣仗連發3天雞排，形成街頭巷尾民眾如貪食蛇般的排隊奇景，雞排風潮過後，一名男子更加碼喊出，韓國瑜就職典禮要在高雄愛河旁發1萬碗滷肉飯，徵求場地及志工。

慶祝韓國瑜翻轉高雄，彌陀區漁民「虱目魚伯」張文山選前承諾韓國瑜當選就發4000碗虱目魚湯慶祝，他也果真兌現承諾，2日發送4000碗虱目魚湯，每一碗用料大方，不計成本請鄉親打牙祭，文山伯好友也加送3000顆肉粽，讓彌陀的安樂宮擠進人潮，熱鬧滾滾。

一名贊助文山伯肉粽郭先生在臉書社團《韓國瑜後援會》發文，表示認真考慮，想在韓國瑜就職典禮當天在愛河旁發送1萬碗滷肉飯，「跟大家共襄盛舉！」不過受限於人手與場地考量，他po文徵求義工協助發放滷肉飯。

熱血祭品文獲得網友迴響，不少網友自願報名當義工「請給我機會，我已北漂四十年在台北，想回去為鄉親服務，選我選我!」、「高雄有您真好，謝謝」、「這就是愛高雄、愛台灣啦！，也有人建議「不要殺生…可以考慮送…便宜低價的蔬菜」、「不妥哦！會造成攤商生意被排擠哦！最好改期~建議」、「就職典禮不適合送任何東西，您的好意韓市長及高雄市民都會收到的。」

(中時電子報)