慘敗除了用錯人 細數民進黨得罪的10大團體！

圖為反年改團體抗議。(中時資料照)

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中時電子報
謝雅柔／綜合報導

民進黨慘敗，政大教授陳芳明日前表示，「只談台灣價值，不談進步價值」，是民進黨敗選的主因。對此，前國民黨立委孫大千卻認為根本就是「民怨」問題。他說民進黨雪崩式大敗的原因除了「用錯了人」，更關鍵的是得罪了10大團體。

陳芳明日前指出，只談台灣價值，不談進步價值，正是民進黨這次敗選的主因。他說現在正要進入黨內互打、網內互打的瘋狂狀態，「繼續鬥吧，再鬥下去，就不用參與兩年後的大選了」。

對此，孫大千在臉書發文指出，這不是「價值」的問題，這根本就是「民怨」的問題。他說民進黨雪崩式大敗的原因，除了「用錯了人」，更關鍵的是「做錯了事」。

孫大千列的民進黨十大敗筆包括：一、勞基法修正案。得罪了勞工朋友。二、核二廠二號機重啓。得罪了反核團體。三、用觀塘換深澳，犧牲大潭藻礁。得罪了環保生態團體。四、無力改善農產品「盛產價崩」的困境。得罪了農民朋友。五、兩岸關係無法「維持現狀」。得罪了觀光產業及餐飲服務業。

第六項則是爭議極大的年金改革，孫大千說方向錯誤的年金改革，得罪了現任和退休的軍公教同仁。七、任由陳師孟為所欲為。得罪了司法檢調人員。八、為求拔管，不惜踐踏大學自主。得罪了知識份子。九、「虛晃一招」推動婚姻平權修法。得罪了挺同和反同人士。十、做不到「民進黨當選，台灣不缺電」。得罪了產業界人士。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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