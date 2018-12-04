喉嚨卡卡莫輕忽！無聲癌症藏食道 6成病人初次確診已3、4期

食道癌早期出現腫瘤很難發現，根據統計，台灣食道癌診斷時有超過6成以上病人已經第3、4期。（安南醫院提供）

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藝人安迪、裕隆集團董事長嚴凱泰接連因食道癌病逝，英年早逝，令人惋惜，台灣每年新診斷食道癌患者約2500人左右，9成以上都是男性，有越來越年輕化的趨勢，男性好發年齡層約50-60歲期間，可能與飲食及生活習慣有關，包括喝酒、吸菸、嚼檳榔等，特別是高濃度烈酒更是誘發食道癌危險因子，導致食道癌患者增多及年輕化。

安南醫院放射腫瘤科主治醫師詹凱翔表示，據統計，台灣食道癌診斷時有超過6成以上病人已經第3-4期，因食道本身具彈性，即使早期出現腫瘤也很難發現，通常出現症狀，例如吞嚥困難、喉嚨卡卡、常咳嗽清痰、胸口灼熱甚至咳血、呼吸困難、胸痛，都可能已是晚期了。

一般而言，食道癌除了很早期可利用局部治療處理外，絕大多數病人都建議先經過放、化療將腫瘤控制縮小好再切除，這樣會得到比較好的存活率。然而，無論化、放療或者手術治療，由於食道鄰近心臟、肺臟等重要器官，容易因無法正常進食，造成營養失調或壓迫氣管導致嗆到，引發吸入性肺炎，甚至是大出血等，使病情急速惡化。

詹凱翔建議，減少暴露菸酒等危險因子是首要任務，若有這些暴露也建議在還沒有症狀前，於健檢時考慮安排食道鏡、胃鏡檢查，以利早期發現。若已出現上述症狀時，更應及早就診，以免延誤治療時機。

(中時 )

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