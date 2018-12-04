新興國中科技中心 行銷台南

2018年12月04日 10:12 中時 曹婷婷

學生展示各項屬於文青的作品，例如創作的文青筆記本，從概念設計、雷雕製作、組裝上漆都具有學生的各種巧思。（新興國中提供）

台南市新興國中代表台南市參加今年資訊月辦理的台灣教育科技展，設攤展示教學成果，讓參觀民眾瞭解學生學習成果，順勢行銷台南，深獲參觀民眾好評。

新興國中陳明宏主任表示，台北市電腦公會今年整合40餘年資訊月累積的聲量與經驗，規畫舉辦第1屆「台灣教育科技展 EdTech Taiwan」，以「為教育而科技」為展覽主軸，新興國中身為台南市第一所自造教育及科技中心，應邀前往展示新興國中在科技教育方面努力的成果，希望透過這個大型、多元探討教育的交流平台，為科技教育引入創新能量。

負責展出工作的科技中心組長簡妙諭說，本次展示主軸是「文青」，學生展示各項屬於文青的作品，例如創作的文青筆記本，從概念設計、雷雕製作、組裝上漆都具有學生的各種巧思；中心助理鄺惠媜補充也說明，配合資訊與自造課程，發展出一套遊府城-「避障Mbot」古蹟地圖，透過電腦程式設計，讓Mbot小車自行行走於本市古蹟地圖當中，另還有雲端發票、自製藍牙喇叭、手作童玩等，都吸引民眾駐足。

校長蘇恭弘說明，配合108新課綱實施，新興國中以「真善美」為主軸，讓學生跨領域真學習、思創意善解決、動手做美實踐，未來在科技領域加入之後，必定對學生學習有正向幫助，讓科技成為學生接軌世界的翅膀。

(中時 )