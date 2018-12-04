高山症與運動無關 醫：快速拔升到2500公尺任何人都可能發生

會不會發生高山症與平常有無運動習慣無關，與海拔高度、爬升速度有關。（周麗蘭攝）

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很多人以為自己有運動習慣，登山就不會有高山症，成大斗六分院家醫科陳泓裕醫師表示，這是錯誤觀念，任何人在身體還沒適應的情形下到達海拔2500公尺以上的地區，都有可能會出現高山症。

一名60歲女士向陳泓裕醫師求診指出，自己平時有運動習慣，每天都會到公園快走30分鐘，半年前與朋友一起去西藏遊玩，結果美景還沒看，就接連出現頭痛、頭暈、噁心等症狀，接下來行程都只能休息，擔心下個月跟朋友爬合歡山會不會又有類似症狀。

陳泓裕表示，任何人在身體還沒適應的情形下到達海拔2500公尺以上的地區，都有可能會出現高山症，嚴重程度會因體質而異，和體能強弱沒什麼關係，即使是平常很健康的成人也會發生。

陳泓裕解釋，海拔高度上升時，空氣中的氧氣分壓會隨著降低，海拔3000公尺的氧氣分壓約為海平面的70％，海拔4000公尺則會降至約60%。當人體處在海拔高度2500公尺以上時，人體適應低氧環境速度若趕不上海拔高度的上升，很可能導致高山症的發生。

他建議，在行程規劃上應該避免快速上升高度，最好在海拔1500公尺至2500公尺高度先住一兩晚，讓身體適應後再繼續上山。

陳醫師強調，海拔高度越高及爬升速度越快，越容易發生高山症，曾發生過高山症的人容易再次發生，建議請醫師開給高山症預防藥物，例如丹木斯（Diamox）、類固醇藥物或鈣離子阻斷劑。

(中時 )

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