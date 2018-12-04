姚立明不演了？竟連嗆兩次民進黨是垃圾

姚立明轟民進黨是垃圾。（圖片取自Youtube）

友善列印
中時電子報
/整理報導
柯P嗆水　陳佩琪千字文！再嗆姚立明

民進黨在九合一選舉創下空前的慘敗，選後檢討認為當初和台北市長柯文哲分手是敗選因素之一，並認為選舉已經結束，可以再談白綠合。對此，和柯文哲從戰友變敵人的前競選總幹事姚立明開轟民進黨是垃圾！柯文哲不會加入民進黨，只要白綠和，民進黨會讓出總統。批踢踢網友譏諷「柯P最強臥底開大啦」、「崩潰了」！

姚立明日前在親綠的政論節目《新台灣加油》節目上，對於柯文哲和民進黨的綠白合作議題，他表示只要白綠合，就是綠不用選總統了。因為柯文哲不會加入民進黨，這是百分百的事情，他幹嘛參加民進黨？民進黨就會讓出總統！

這時，主持人廖筱君問：「為什麼斷然就是讓出總統」？姚立明回應，因為柯文哲不會加入民進黨，他更開嗆兩次「民進黨是垃圾」！廖筱君聽到先重覆一次「民進黨是垃圾」，但話未說完，姚立明已火力全開，再轟垃圾不分藍綠，柯文哲幹嘛加入民進黨，而且他的票跟民進黨有什麼關係？結果廖筱君不知怎麼回事，居然對著鏡頭說了一句「他罵你是垃圾」！整個政論節目已經牛頭不對馬尾。

對於姚立明言論，批踢踢網友譏諷，「看起來準備加入時代力量了，政治變色龍」、「崩潰崩不完耶」、「姚老師下一步是不是要改上中天」、「尚書大人4ni」、「垃圾不分藍綠，那柯P幹嘛加入垃圾民進黨」、「笑死，他跟co2兩個人真的能玩死民進黨耶」！

還有網友同情主持人廖筱君，「主持人厭世臉」、「主持人的臉」、「主持人眼神死」、「主持人的臉好臭」！

柯文哲第一次競選台北市長時，姚立明擔任總幹事，但日後兩人卻漸行漸遠，據聞導火線就是姚立明的妻子、前法務局長楊芳玲，因柯認為楊選錯大巨蛋的主任仲裁人，導致仲裁不利北市府，姚則認為，柯P意圖換掉不合自己意思的主任仲裁人，已違反仲裁規定，力挺妻子。

文章來源：PTT論壇網址

而和柯文哲徹底分手後，姚立明全力支持民進黨的姚文智，更認為姚文智可以讓支持者的熱情燃燒起來」！他願意擔任姚文智的競選總幹事，助其一臂之力，但最後卻不了了之。

(中時電子報)

韓國瑜小內閣人選爆吸金千萬 名… 新北卡核廢暫儲執照？朱立倫：怎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。