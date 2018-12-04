姚立明不演了？竟連嗆兩次民進黨是垃圾

2018年12月04日 09:51 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

柯P嗆水 陳佩琪千字文！再嗆姚立明

民進黨在九合一選舉創下空前的慘敗，選後檢討認為當初和台北市長柯文哲分手是敗選因素之一，並認為選舉已經結束，可以再談白綠合。對此，和柯文哲從戰友變敵人的前競選總幹事姚立明開轟民進黨是垃圾！柯文哲不會加入民進黨，只要白綠和，民進黨會讓出總統。批踢踢網友譏諷「柯P最強臥底開大啦」、「崩潰了」！

姚立明日前在親綠的政論節目《新台灣加油》節目上，對於柯文哲和民進黨的綠白合作議題，他表示只要白綠合，就是綠不用選總統了。因為柯文哲不會加入民進黨，這是百分百的事情，他幹嘛參加民進黨？民進黨就會讓出總統！

這時，主持人廖筱君問：「為什麼斷然就是讓出總統」？姚立明回應，因為柯文哲不會加入民進黨，他更開嗆兩次「民進黨是垃圾」！廖筱君聽到先重覆一次「民進黨是垃圾」，但話未說完，姚立明已火力全開，再轟垃圾不分藍綠，柯文哲幹嘛加入民進黨，而且他的票跟民進黨有什麼關係？結果廖筱君不知怎麼回事，居然對著鏡頭說了一句「他罵你是垃圾」！整個政論節目已經牛頭不對馬尾。

對於姚立明言論，批踢踢網友譏諷，「看起來準備加入時代力量了，政治變色龍」、「崩潰崩不完耶」、「姚老師下一步是不是要改上中天」、「尚書大人4ni」、「垃圾不分藍綠，那柯P幹嘛加入垃圾民進黨」、「笑死，他跟co2兩個人真的能玩死民進黨耶」！

還有網友同情主持人廖筱君，「主持人厭世臉」、「主持人的臉」、「主持人眼神死」、「主持人的臉好臭」！

柯文哲第一次競選台北市長時，姚立明擔任總幹事，但日後兩人卻漸行漸遠，據聞導火線就是姚立明的妻子、前法務局長楊芳玲，因柯認為楊選錯大巨蛋的主任仲裁人，導致仲裁不利北市府，姚則認為，柯P意圖換掉不合自己意思的主任仲裁人，已違反仲裁規定，力挺妻子。

而和柯文哲徹底分手後，姚立明全力支持民進黨的姚文智，更認為姚文智可以讓支持者的熱情燃燒起來」！他願意擔任姚文智的競選總幹事，助其一臂之力，但最後卻不了了之。

(中時電子報)