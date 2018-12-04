新北卡核廢暫儲執照？朱立倫：怎可不按法律規定就給過

2018年12月04日 10:16 中時 葉德正

核三延役議題延燒新北，綠委批評新北卡核廢暫儲場執照，要新北別太自私，新北市長朱立倫4日市政會議表示，新北市始終理性面對核能問題，沒有一個市長可命令同仁對不按圖施工案子給執照，台電也須說服專家學者為何選擇室外暫儲場而不適選擇室內，新北不會特別去卡什麼，但「我怎麼可以不按照法律就給你通過？」。

目前僅核三符合延役資格，但民進黨籍的屏東立委蘇震清卻質疑，如果核三可以討論延役，為什麼核一二不可以？且新北市不願同意核廢料乾儲通過，要新北別那麼自私。

朱立倫說，新北市立場非常一致，就是遵守法律跟法令，以核養綠公投已過當然要遵守，但別忘了根據目前法令，核二延役時間已經過是事實。

朱立倫說，另核一除役台電要按圖施工，不按圖施工，做市長或副市長沒有一個人可以命令同仁對不按圖施工案子發放執照。

朱立倫說，核一除役計畫、環評計畫最終處置場不能是新北市核一廠，台電總算有正面回應，最重要是安全問題，台電提出的暫時乾式儲存場，這「暫儲」不是四個月、四十個月而是四十年，很多學者專家都認為安全標準必須非常重視，台電提出室外暫儲， 台電必須要說服學者專家為何不選擇室內而用室外，台電比需要釐清。

朱立倫強調，新北市不會去卡這件事 而是確定安全符合相關法律，他更舉例案例林口火力發電廠一、二、三號機啟用，過去三號機因水汙染沒法處理好，台電放話說新北在卡他，不僅台電董事長來找他，經濟部長打電話給他，他明確告知不要聽同仁說新北卡你們，只要把水汙染做好，新北市怎會不給執照？最後台電做好，新北也依法發放。

朱立倫說，不管是台電也好、公司也好，都要符合法律，該按圖施工、該符合水土保持、水污染排放，「我怎麼可以不按照法律就給你通過？」。

(中時 )