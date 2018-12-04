嚴凱泰10大經典語錄「我小嚴不做沒把握的事」

2018年12月04日 10:00 中時電子報 莊楚雯

裕隆集團董事長嚴凱泰昨天(11/3)因食道癌驟逝，享年54歲，生前他個性灑脫、有話直說以及獨特的經營哲學，留下不少名言佳句。像是「經歷比學歷更重要」、「你連吃都不能控制，那你還能控制什麼呢？」等，句句實在、發人深省。

蘋果報導，嚴凱泰曾被問及如何看待「西進大陸市場」，他霸氣回答「我小嚴向來不做沒把握的事」；過去也為了力挺宏達電的蝴蝶機，在尾牙上大呼「那些用蘋果、另一個我就不要說是哪個品牌了……都是王八蛋。」引起熱議。網友也整理了嚴凱泰過去的經典名言，向這位偉大的企業家致敬。

1.經歷比學歷更重要。

2. 我小嚴向來不做沒把握的事，不用擔心我不夠賠，大陸市場也有賺，我不會去豪賭。

3.賺多少錢並不是最重要的，最高興的事還是對得起我老媽媽以及死去的爸爸！

4.做品牌汽車，是我的使命。不做，我會仰愧於天、俯怍於地！

5.跌跤也是一種學習，但不要天天想換工作，因為滾石不生苔。

6.如果一個人不知道自己為什麼成功，將來一定也不知道自己為什麼失敗。

7.你連吃都不能控制，那你還能控制什麼呢？

8.管理是件非常辛苦的事。有些人說不能把情感放在任何一個企業，但若不把情感放在企業裡面，我就懷疑那你是不是真的在用心經營。

9.如果是看著景氣做事，那什麼事情都不要做了，那大家都留在台灣，什麼都不要動了，大家都存錢也不要花錢。

10.我要的人就是能跟得上時代、跟得上社會需求，能夠打仗的人。

(中時電子報)