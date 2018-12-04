422機蛋大遊行傳有走路工？姚文智告童仲彥不起訴

2018年12月04日 10:16 中時 陳志賢

民進黨台北市長參選人姚文智，今年4月發起422機蛋大遊行，卻遭網友爆料私下徵求「 走路工」，事後台北市議員童仲彥自稱掌握走路工證據，並秀出LINE「無碼版」紀錄，對話顯示有人在422當天幫忙動員民眾，明指「點完名，每人現領500」。姚除透過姚辦表示「就當走路踩到狗屎」，並控告童加重誹謗。台北地檢署認為童是出於善意評論，並非憑空捏造，認為罪證不足，今將童仲彥不起訴。

姚文智今年4月發起「422機蛋大遊行」，號召選民「用腳反柯」，卻遭網友爆料以500元報酬私下徵求「 走路工」，姚則痛批遭柯P網軍霸凌。但事後童仲彥加碼爆料，自稱掌握走路工證據，並秀出LINE「無碼版」紀錄，對話顯示有人在422當天幫忙動員民眾，明指「點完名，每人現領500」。

姚文智4月24日上午委託律師到台北地檢署控告童涉嫌加重誹謗罪。姚的律師強調，來參加這場遊行活動的民眾，都是自發性的，主辦單位從來沒有發放所謂500元的走路工，童仲彥說法不實。

不過，童仲彥強調，他和姚文智是好朋友，寧可相信姚本人不知情。對姚揚言要提告，他嗆聲「歡迎來告。」

北檢調查時，曾傳喚童說明，童辯稱，有向辦活動公關公司、檢舉人查證，並提供資料給檢方；而且他是質疑姚，不是直接說他有發走路工，檢方認定童的說法，是出於善意評論，並非憑空捏造，認童罪證不足，今將童不起訴。

(中時 )