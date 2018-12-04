小英推平價菸拉籠選民 謝寒冰砲轟 網友也怒了

總統蔡英文。(中時資料照片)

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中時電子報
戴安瑋
名嘴謝寒冰在臉書上發文。翻攝謝寒冰臉書

蔡英文總統日昨到參加基層座談時，釋出推平價菸構想，以拉攏選民，名嘴謝寒冰抨擊，這是喝了豬腦湯得到的靈感，想靠一點小福利籠絡民眾。網友說，「真的是人頭豬腦」、「智障哦？」。

蔡英文是前天到嘉義參加基層座談時釋出此訊息，立委李俊俋轉述，總統提出之前推動政策可能較忽視基層弱勢民眾心聲，如香菸每包調漲20至30元，對經濟弱勢癮君子是不小負擔，總統已聯繫台灣菸酒公司，開發一款平價菸品，滿足抽國產平價菸的癮君子。

對此，名嘴謝寒冰在臉書發文表示，「小英開始動腦了，打算推出平價菸讓基層民眾能有小確幸，這是剛喝了豬腦湯才得到的靈感嗎?還真是小英一思考，藍營就發笑啊」又說「輸了一屁股後不知道自我檢討，只想靠一點小福利籠絡民眾，我猜她到現在也不懂，為什麼搶了菜攤會輸了江山」。

網友紛留言表示，「哈哈哈，平價菸，味道呢?」、「一邊任由董氏基金會反菸,一邊開放平價菸?怎麼不連電子菸跟加熱菸一起開放?這政府還真進步,進步到可以無視新興菸品確實在某程度上對健康的危害較小的事實」、「智障哦？」、「真的是人頭豬腦」。

還有網友說，「總統牌香菸又要重出江湖了嗎？」、「推出平價煙製造更多空污與三手菸來毒害台灣的幼童，這樣對我們有好處嗎？」、「我抽菸，但她這點子很蠢」、「什麼平價菸，如果真的有誠心，市面上所有的菸品統統降價50元」。

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(中時電子報)

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