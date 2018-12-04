文化報報》2018臺中世界花卉博覽會 聆聽花的聲音

2018年12月04日 10:17 中時電子報 綜合報導

萬眾矚目的2018臺中世界花卉博覽會終於正式開幕，11月3日起至108年4月24日，近6個月的展期，臺中市政府文化局邀請國內外知名藝文團隊，精心策劃了萬場以上多元又精采的藝文饗宴，包含定目劇及各類豐富的表演活動，絕對讓到訪的國內外遊客獲得視覺與聽覺的大滿足！

3大展區萬場演出 臺中花博超有看頭

2018臺中花博有3大展區，分別為后里馬場森林園區、豐原葫蘆墩公園及外埔園區，為了讓國內外遊客不虛此行，到花博不只單純欣賞靜態花卉展覽，臺中市政府文化局歷經近兩年時間盡心籌劃，最終於花博期間推出1千多場劇場表演、8千多場戶外表演，總計上萬場迎賓表演，天天都很精采。定目劇分別於后里馬場園區「花舞香坡」及外埔園區「蜂潮劇場」進行演出。后里馬場園區「花舞香坡」首先登場的是親子互動劇場《花，森什麼事？》。這檔作品有國立臺灣交響樂團的弦樂重奏、上銀科技股份有限公司的關節式機器手臂、工研院服務系統科技中心輔導，加上舞空術娛樂事業有限公司的舞蹈、高空特技、雜耍等3 大元素結合，讓觀眾看見科技與人文的結合表演，精采絕倫的特色表演，只在花博獨家演出，絕對值得一看。外埔園區「蜂潮劇場」的定目劇，首先安排瓊瑢舞蹈團的《花漾繽紛》，以及極至體能舞蹈團的《花樹下的約會》帶來演出。瓊瑢舞蹈團與極至體能舞蹈團，皆為臺中傑出演藝團隊，他們為了2018臺中花博投入大量心血，特別編排新的定目劇舞蹈創作，與觀眾分享一場美妙的花中舞宴。

憑花博入園券 免費欣賞表演

除了定目劇，后里園區「達爾文綠地」長達半年時間天天上演各類精采表演，12月份精心安排了音樂及戲劇節目，包括掌中劇、傀儡戲、管樂演出、薩克風音樂演奏，還有唸歌及漫才演出，民眾可以用最近的距離觀賞表演。其他月份有更多不同風格與類型的表演，如傳統布袋戲、偶劇、當代舞蹈、新住民表演文化、原住民藝術等，每一場表演節目皆適合親子共賞，民眾只要憑花博入園票券就可免費參與，邀請大家一起享受花博與表演藝術交會的美好時刻。臺中百年來最重要的一場國際盛會，歡迎民眾逗陣來參加，相關園區及展館資訊、演出劇目與時間、交通指南或旅遊行程，請上「2018臺中世界花卉博覽會」官方網站查詢。

2018 臺中世界花卉博覽會

時間｜11/3（六）～108/4/24（三）

地點｜后里馬場森林園區、豐原葫蘆墩公園及外埔園區

(中時電子報)